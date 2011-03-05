مازندران میزبان همایش منطقه ای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شد

حجت الاسلام مصطفی معلمی، دبیر علمی این همایش منطقه ای با تایید خبر فوق به مهر گفت:همایش منطقه‌ای نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، دوشنیه ۱۷ اسفند در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در این همایش ۱۰ مقاله با موضوع جغرافیای تاریخی مازندران، ورود و گسترش اسلام در مازندران،خدمات متقابل اسلام و مازندران، حکومت‌های اسلامی و حاکمان مسلمان، هویت ایرانی اسلامی، مذاهب اسلامی، دانشوران، مشاهیر و فعالیت‌های علمی و سایر محورهای مرتبط در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی با محوریت مازندران به صورت سخنرانی و پوستر ارائه می شود.

معلمی افزود: در برگزاری این همایش علمی و فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران، شبکه استانی صدا و سیمای مازندران، سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری مازندران، شهرداری ساری، موسسه پژوهشهای تاریخ و فرهنگ مازندران و دانشگاههای آزاد اسلامی واحد آیت‌لله آملی، تنکابن، نور، چالوس و سوادکوه همکاری می کنند.