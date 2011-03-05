18500 طرح اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد کردستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر بسطامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان با اشاره به اینکه تاکنون 18 هزار و 500 طرح خودکفایی و اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: 9 هزار و 124 طرح خود کفایی و اشتغالزایی برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان کردستان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر طرح های کمیته امداد امام خمینی (ره) خود اشتغالی بوده، اظهار داشت: با توجه به نظارت و حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)، هیچ گونه انحراف معیار در طرح های خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره)، وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه برای هر کدام از طرح های خود اشتغالی در استان کردستان تاسقف 100 میلیون ریال تسهیلات بانکی اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) در سیاست جدید به دنبال خود اتکایی خانوارهای تحت پوشش است.

بسطامی با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال در بین خانواده های تحت پوشش بیان داشت: در سی و دو سال تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) 19 هزار و 945 نفر از مددجویان در استان کردستان آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان ادامه داد: درطول چهار سال گذشته چهار هزار و 133 طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی در استان کردستان اجرا شده است و هم اکنون هزار و 42 طرح بنگاه های زودبازده برای استفاده از تسهیلات به بانک های عامل استان معرفی شده است.

وی در پایان از برگزاری برنامه های مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس این نهاد انقلابی خبر داد و یادآور شد: جشنواره دانشجویان نخبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، دیدار با مسئولان استان و جشن نیکوکاری از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان است.

در این نشست خبری استاندار کردستان که به صورت سرزده از کمیته امداد امام خمینی(ره) بازدید کرده بود در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی حضور یافت.