10 هزار نفر در طرح مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند

مسعود باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: پیش بینی می شود که آمار ثبت نام کنندگان تا ابتدای سال آینده به 20 هزار نفر برسد.

وی اظهار داشت: بیش از 600 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی در استان نیاز است که این مسئله به متولیان امر اعلام شده است.

باستانی بیان کرد: رویکرد دولت به سمت اشتغالزایی مشاغل خانگی است و بسترهای اولیه در حال شکل گیری است و از ابتدای سال 1390این طرح عملیاتی می شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: هم اکنون ثبت نام در روستاها و بخشها از طریق دهیاریها و بخشداریها به صورت سنتی و دستی انجام می شود و این ثبت نامها از ابتدای سال آینده سیستمی و از طریق اینترنت انجام خواهد شد.

باستانی یادآور شد: مشخصات تمام افراد ثبت نام شده همچنین در سایت وزارت کار و امور اجتماعی کشور ثبت می شود.

وی تصریح کرد: دولت علاوه بر ایجاد مشاغل خانگی، زمینه را برای عرضه تولیدات و محصولات مشاغل خانگی نیز فراهم کرده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه طرح مشاغل خانگی شامل افراد بی سواد تا فارغ التحصیلان دانشگاهی در هر سطح علمی می شود، افزود: 112رشته در این زمینه مشخص شده و با توجه به منابع و استعدادهای هر منطقه و استان، متقاضیان توسط سازمان فنی و حرفه ای، آموزشهای لازم و کاربردی را فرا می گیرند.