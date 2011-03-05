  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان ایلام انتخاب شد

ایلام - خبرگزاری مهر: صادق رستمی با اکثریت آرا در مجمع عمومی به عنوان رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان ایلام انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام ظهر شنبه در این مراسم ضمن تشکر از حضور رئیس فدراسیون و هیئت همراه، گفت: با توجه به اهمیت موضوع برگزاری جلسات مجامع بدون حضور روسای فدراسیونها و تفویض اختیار به دیگر اعضاء را برگزار نخواهیم کرد.

فرزاد فتاحی گفت: حضور دکتر سعید لو در هفته آینده که بمناسبت یادواره 76 شهید ورزشکار و شهدای زمین فوتبال چوار و افتتاح پروژه های سالن وزنه برداری و پیست اسکیت به استان می آید، فرصت خوبی برای ارائه مشکلات و توجه به هیئت ناشنوایان است.

در این جلسه نظم ده رئیس فدراسیون با اشاره به حرف هزینه در امر ورزش خواستار توجه بیشتر به هیئت ناشنوایان شد .

در این انتخابات صادق رستمی، مدیر کل بهزیستی استان ایلام  با کسب 17 رای به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

کد مطلب 1267171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها