به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال الریان قطر و ذوب آهن ایران که از هفته سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی باشگاه قطری برگزار خواهد شد با قضاوت "آندره الحداد" از لبنان برگزار می شود.

الحداد لبنانی را در امر قضاوت بازی الریان قطر - ذوب آهن ایران دو هموطنش به نام‌های "زیاد المهاجر" و "بیراک زاید" همراهی خواهند کرد. داور چهارم این بازی نیز "قندور ردوان" از لبنان است.

این بازی از گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در تاریخ 17 فروردین 90 در دوحه برگزار قطر برگزار خواهد شد.

ناظر داوری دیدار الریان قطر - ذوب آهن ایران "سالم ابن هضیم" از امارات است و "دورجی میندو" از بوتان به عنوان ناظر ویژه AFC این بازی را نظارت خواهد کرد.