نخستین باشگاه چاقی در جنوب غرب تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری با بیان اینکه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و بهره برداری از پروژه های عمرانی، ورزشی و فرهنگی و اجتماعی، نخستین باشگاه چاقی در منطقه 9 راه اندازی و جهت استفاده شهروندان به بهره برداری رسید، گفت: شهروندان در این باشگاه می توانند با رعایت رژیمهای غذایی و تحرک بدنی، اضافه وزن خود را کاهش دهند و وزن ایده آلی را داشته باشند

وی افزود: در این مرکز گروههای مختلفی از قبیل گروه پزشکی مجرب، متخصص تعذیه، روانشناس و متخصصان ورزشی حضور دارند و شهروندان با مراجعه به این مرکز می توانند در جهت کاهش وزن خود اقدام کنند.

جعفری خاطر نشان کرد: در این مجموعه ابتدا آزمایشهای کلینیک انجام می شود و متناسب با سن، جنس و سایر مشخصات فیزیولوژیکی، یک برنامه غذایی و ورزشی برای لاغر شدن به مراجعان ارائه و شهروندان می توانند از طریق مراجعه به این مرکز و طی یک برنامه ای که زیر نظر متخصصان صورت می گیرد، تناسب اندام خود را کنترل کنند.

شهردار منطقه 9 تصریح کرد: خدمات این مرکز با نرخ بسیار پایین ارایه می شود و در صورتی که شهروندان توانایی مالی نداشته باشند، این خدمات برای آنها رایگان محاسبه خواهد شد.