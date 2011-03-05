به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله رضایی افزود: بازرسیهای انجام شده در 9 ماه گذشته منجر به شناسایی 4 هزار و 273 کارگاه جدید و صورت برداری از 67 هزار و 408 بیمه شده گردیده است.

وی با اشاره به بازرسی از کارگاههای تحت پوشش 12 شعبه تابعه این اداره کل گفت: باتوجه به ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان کارگاهها موظفند جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیمه ‌شدگان و کارفرمایان خوش حساب و همچنین برخورد با کارگاههایی که مبادرت به ارسال و پرداخت حق بیمه خارج از مقررات و به نیت سوء استفاده از غیرحق از مزایای تامین اجتماعی می‌کنند باتوجه به لیستهای ارسالی کارفرمایان و پاسخ به درخواستهای کتبی افراد شاغل در کارگاهها نسبت به انجام بازرسی از کارگاهها اقدام نمایند.

رضایی افزود: این امر با بررسی دفاتر قانونی شرکتها و موسسات ، صورت گرفته و در مواردی صورت اسامی افراد تهیه و مدارک و اسناد مالی و قانونی به شرح مفاد قانون بررسی می شود.