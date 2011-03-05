زمین چمن ورزشگاه حافظیه شیراز بازسازی نمی شود

علی اصغر قطبی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: ورزشگاه حافظیه یکی از مهمترین مجموعه های ورزشی شیراز است که در این راستا طی چند سال گذشته بارها صحبت بازسازی زمین چمن ورزشگاه مطرح شده که متاسفانه این کار انجام نخواهد شد.

وی ادامه داد: برای ترمیم زمین چمن ورزشگاه حافظیه حدود 500 تا 600 میلیون تومان احتیاج است که با توجه به اعتبارات تربیت بدنی شیراز این کار غیر ممکن است چراکه کل اعتبارات تربیت بدنی شیراز 200 میلیون تومان بیشتر نیست.

علی اصغر قطبی زاده با بیان اینکه برای بازسازی زمین چمن یک سال زمان احتیاج است، افزود: برای ترمیم زمین چمن حافظیه نیاز به چندین متر خاکبرداری است که این عملیات حدود یک سال زمان نیاز دارد و با توجه به نبود زمین فوتبال مناسب در شیراز و در عین حال برگزاری مسابقات مختلف فوتبال این کار غیر ممکن است.

معاون عمرانی اداره کل تربیت بدنی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضعیت استادیوم میانرود شیراز همچنان مبهم است، تاکید کرد: با توجه به ملاقاتهای حضوری استاندار فارس با رئیس سازمان تربیت بدنی قرار شد که ساخت این پروژه در اخیار استان قرار داده شود که متاسفانه تا به امروز این کار از جانب شرکت تجهیز صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: طبق قانون شرکت تجهیز مجری تمامی پروژه های بزرگ ورزشی کشور است که اعتبارات ملی نیز در اختیار آنها قرار داده می شود و در صورت ارائه این پروژه به استان اعتباری در نظر گرفته نخواهد شد.

قطبی زاده ادامه داد: در حال حاضر پیمانکار پروژه با قرارداد 15 میلیارد تومان مشغول فعالیت است که امیدواریم هرچه سریعتر وضعیت این پروژه بزرگ مشخص شود.