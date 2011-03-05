عقلانیت باید سرلوحه فعالیت مربیان پرورشی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر جلال رحیمی پیش از ظهر شنبه در همایش استانی پیشکسوتان تربیت ویژه همکاران آموزش و پرورش استان البرز با بیان این مطلب به وضعیت کنونی جامعه، خاورمیانه و جهان اشاره کرد و گفت: با روند کنونی مسائل پیش آمدنه در جهان کشور به داشتن مربیان پرورشی که با تکیه بر عقل و خرد گام برمی دارند امری ضروری است.

وی با تشریح ویژگیهای مربیان کارآرمد پرورشی با تاکید بر برتری عقل بر علم، افزود: مربیان پرورشی باید با الگو قرار دادن پیشگامان تربیت چون پیامبر اسلام، شهیدان باهنر و رجایی همچنین ابو علی سینا با تکیه بر خرد و عقل راه نفوذ بر وجود دانش آموزان را بیابند و بر اساس آن برای اقدامات پرورشی برنامه ریزی کنند.

این مسئول با بیان اینکه، علم به تنهایی رسیدن به هدف را ممکن نمی سازد، خاطرنشان کرد: در همه زمینه ها عقل می تواند علم را رهنمود کند تا به هدف برسیم.

رحیمی تصریح کرد: این مهم مجموعه اعتقادات و توقعات سردمداران مملکت از مربیان پرورشی است.

تعامل مربیان پرورشی با ارگانهای مختلف ضروری است

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش بر تعامل مربیان با ارگانها، نهادهای مختلف و ادارات کل تاکید کرد.

رحیمی افزود: مربیان پرورشی باید مسائل و مشکلات عرصه خود را برای مسئولان از جمله استاندار، بخشدار و نمایندگان بازگو کنند و به طبع آن مسئولان نیز باید در جهت پیگیری و رفع این قشر جامعه ساز کوشش کنند.

وی شناساندن صاحبان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی به دانش آموزان و نسل جوان را از وظایف مهم و خطیر مربیان پرورشی ذکر و عنوان کرد: مربیان پرورشی باید عنایت ویژه و خاصی به خانواده شهدا داشته باشند و آنها را به عنوان افرادی تاثیرگذار در پایه ریزی بنیان نظام به دانش آموزان معرفی کنند.

وی فرهنگسازی در این زمینه را مهم ارزیابی کرد و گفت: القای اعتقاد اینکه ما هرچه داریم از برکت خون شهداست وظیفه مهمی است که انجام این رسالت معنوی بزرگ بر عهده مربیان پرورشی است.

رحیمی خاطرات 36 هزار دانش آموز شهید را برای نسل امروز دانش آموزان ضروری بیان کرد و افزود: این اقدام نقش به سزایی در احیای یاد و خاطره شهیدان و از میان بردن فاصله نسلها دارد.

وی ادب، اخلاق نیکو و بزرگواری را از جمله ابزارهای مهم مربیان آموزش و پرورش خواند و اظهار داشت: تعادل، سعه صدر و صبر و حوصله از دیگر ویژگیهای مهمی است که مربیان پرورشی برای موفق بودن در امور ملزم به رعایت آن هستند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با یادآوری تهاجم فرهنگی غالب شده در کشور عنوان کرد: هجمه فرهنگی رواج شده در جامعه امروز سعی دارد نسل جوان و نوجوان را از پدرها و مادرها دور کند و متاسفانه ایران در این زمینه رتبه بلایی در جهان دارد.

رحیمی همچنین به برخی پارامترهای منفی ایران که در جهان آمار بالایی اشاره کرد و افزود: طلاق، اعتیاد به تریاک و اسراف از جمله این پارامترهاست که برای پاسخگویی و رفع آن باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

وی در ادامه شرایط حساس کشور را یادآور شد و با تاکید بر ایجاد فرهنگ قناعت میان نسل امروز جوان کرد: در این مسیر نقش مربیان پروشی بسیار حساس و تاثیرگذار است.