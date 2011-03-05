یک میلیون واحد مسکونی تا پایان شهریور سال 90 تحویل داده می شود

محمد‌ عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: در حال حاضر چهار میلیون و 400 نفر در سایت مسکن مهرثبت نام کرده اند که از این تعداد یک میلیون و 500 نفر واجد شرایط شناخته شده اند و یک میلیون و 250 هزار نفر در هفت هزار و 700 تعاونی مسکن مهر و 250 تعاونی گروهی ساماندهی شده اند.

وی تصریح کرد: یک میلیون واحد مسکونی نیز در حال حاضر در مرحله اتمام پی سازی، 700 در پایان مرحله اسکلت بندی، 400 هزار واحد در پایان مرحله سفت کاری و 150 هزار واحد در مرحله نازک کاری هستند.

مدیر پروژه های ملی مسکن مهر تا پایان سال 89 نیز 350 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده می شود.

مشاور وزیر تعاون خاطر نشان کرد: طرح مسکن مهر از جمله طرح هایی است که در دولت نهم و دهم به امر صنعتی سازی توجه شده است و دولت با ساخت مسکن مهر به دنبال کاهش هزینه های انرژی، به کارگیری سیستم های نوین ساختمانی و ترویج صنعتی سازی در بحث انبوه سازی است.

وی اضافه کرد: تنها 2.5 درصد از ساخت وساز واحد های مسکونی کشور صنعتی هستند و امیدواریم در برنامه پنج ساله این درصد به 30 درصد افزایش و سالانه 300 هزار واحد مسکونی صنعتی در کشور ساخته شود.

عسگری از جمله اقدامات مسکن مهر در خصوص صنعتی سازی واحدهای مسکونی مهر نیز گفت: در حال حاضر شهر جدید پرند به عنوان پایلوت جهت ساخت واحدهای مسکونی صنعتی در نظر گرفته شده است و در 19 اسفند ماه سال جاری هزار و 100 واحد مسکونی تمام صنعتی در فاز سه این شهر به بهره برداری می رسد و پنج هزار واحد مسکونی دیگرنیز شهریور ماه سال 90 به بهره آماده بهره برداری است.