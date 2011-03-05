تحقق دولت الکترونیک با موبایل و وایمکس/ گسترش کیف پول الکترونیک موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بزرگیان- معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دراین نشست گفت: امروز ما روی موبایل فراتر از یک وسیله ارتباطی صرف حساب می‌کنیم و به دنبال آن هستیم تا بخشی از خدمت‌رسانی از طریق تلفن‌همراه تحقق پیدا کند.

وی افزود: با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد تلفن‌همراه، خدمت‌رسانی دولت، تا جایی که مقدور و ممکن است باید از طریق این وسیله ارتباطی تحقق پیدا کند و باید به سمتی حرکت کنیم تا خدماتی نظیر کیف پول الکترونیک روی موبایل گسترش پیدا کند.

رئیس کمیته تخصصی دولت الکترونیکی اضافه کرد: در این راستا خدماتی نظیر اینترنت روی موبایل، وایمکس، خدمات مبتنی بر مکان و اطلاع‌رسانی، ایرانسل را به یک کتابخانه سیار برای مردم تبدیل کرده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، باید حداقل هفتاد درصد خدمات به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود و نقش ایرانسل در تحقق این موضوع می‌تواند بسیار چشمگیر باشد.

وی ضمن دعوت از سایر اپراتورها برای حضور مستمر در کمیته تخصصی دولت الکترونیک افزود: این فرصت خوبی برای بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا بتواند با نگاه اقتصادی و فرهنگی، رضایت بیشتری را در سطح مردم و مشترکین به وجود آورد.

رئیس کمیته تخصصی دولت الکترونیک گفت: ایرانسل با عرضه خدماتی نظیر اینترنت روی تلفن همراه، وایمکس، ایمیل همراه، بانکداری همراه و خدمات مبتنی بر مکان، بخش عمده ای از زیرساخت های لازم برای تحقق دولت الکترونیک و دولت همراه را فراهم ساخته و این شرکت بعنوان یک بازوی توانمند و با اراده در بخش خصوصی برای تحقق دولت الکترونیک شناخته می‌شود.

علیرضا قلمبردزفولی- مدیرعامل ایرانسل نیز با اشاره به زیرساخت های ارتباطی این اپراتور گفت: ایجاد زیرساخت‌های پایدار و پیشرفته مبتنی بر فناوریهای نسل 75/2 شبکه موبایل در سطح کشور، ایجاد بستر ارتباطی پرسرعت بیسیم مبتنی بر فناوری وایمکس در سطح 7 استان، ایجاد نخستین پورتال عرضه محصولات الکترونیکی ویژه موبایل به عنوان اولین تجربه تجارت همراه و عرضه محصول منحصربه فرد سیم‌کارت پیام‌رسان از جمله اقدامات صورت گرفته ایرانسل برای تحقق دولت الکترونیک است.

وی گفت: ایرانسل بستر ارتباطی ویژه سازمانها، شرکتها و کاربران و همکاری با بانک‌ها برای توسعه خدمات بانکداری همراه و تمرکز بر حوزه دیتا و ارائه سامانه و محصول برای حوزه‌های تخصصی دولت الکترونیک را برای تحقق دولت الکترونیکی فراهم ساخته است.