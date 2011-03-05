کاهش 34 درصدی وابستگی بودجه 90 به نفت

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در نشستی مطبوعاتی درباره عملکرد بودجه در بخش اعتبارات عمرانی گفت: بر اساس اسناد عملکرد اعتبارات عمرانی بودجه 88 مصوب 89 و پیش بینی عملکرد 89 در بخش منابع و مصارف را داریم اما این موضوع در جلد اصلی بودجه مطرح نشده اما در پیوست ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه برای اعتبارات هزینه ای سال 89 در مقایسه با بودجه سال 88 سخت گیری بیشتری داشته ایم اما برای بودجه 90 نسبت به 89 با توجه به افزایش حقوق و مزایا نگاه انقباضی را اتخاذ کرده ایم، افزود: رقم اعتبارات عمرانی در سال 89 نسبت به 88 رشد داشت به طوری که این رقم در سال 88 معادل 24 هزار میلیارد تومان بود که در سال 89 به 31.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافت . در سال 90 نسبت به سال 89 نیز بودجه اعتبارات عمرانی رشد دارد. به عبارت دیگر، رقم 47 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته ایم، زیرا این امر به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

ممبینی در خصوص تاثیر افزایش حجم بودجه بر تورم گفت: اول از نظر منابعی که پیش بینی تحقق آن از نظر ریالی به طور قطع بیش از 90 درصد باشد که این منابع وارد خزانه خواهد شد، به عبارتی منابعی که وصول آن قابل مشاهده است. دوم از منظر ظرفیت سازی مالی؛ یعنی در بودجه برای رونق فضای کسب و کار ظرفیت سازی مالی صورت می گیرد اما فضایی که در بودجه ترسیم می شود معمولا بالقوه است که در اجرا ممکن است صد در صد، 50 درصد و یا کمتر و یا بیشتر به بالفعل تبدیل شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه برای هدفمندی یارانه ها طرح عمرانی پیش بینی و تعریف نکرده ایم، گفت: 8 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی به منظور ظرفیت سازی و اجرای طرحها در نظر گرفته شده که در این بحث فاینانس نیز مطرح است.

وی با بیان اینکه در بودجه رقم 6 هزار و 400 میلیارد تومان از جنس عمرانی و 2 هزار و 400 میلیارد تومان از جنس هزینه ای در نظر گرفته شده است، در پاسخ به این سئوال که چرا شرکتهای زیان ده در بودجه امسال در نظر گرفته نشده اند، گفت: در حال حاضر در بودجه های سنواتی به سمت شفاف سازی حرکت می کنیم، این در حالی است که شرکتهایی از جمله آب و فاضلاب و صدا و سیما همواره کمک زیان از بودجه دریافت می کنند و اعتبارات کمک زیان در ردیفهای متفرقه دیده شده تا قابل حسابرسی بیشتری باشد. در عین حال، برای این گونه شرکتها سه ردیف مجزا در نظر گرفته شده است.

وی در مورد بودجه بازسازی افغانستان گفت: رقم کمک به کشورهای خارجی در بودجه باید به تصویب مجلس برسد، در این خصوص هم یک مورد بر اساس توافقات و تفاهمات از قبل صورت گرفته در بودجه در نظر گرفته شد که رقم 33 میلیارد تومان برای بازسازی افغانستان است که اگر مجلس تصویب کند اقدام خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رقم درآمد اختصاصی بودجه 89 را معادل 9 هزار میلیارد تومان که در سال 90 به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اعلام کرد و افزود: درآمد اختصاصی به معنای سود نیست به موجب قانون سازمان ها، دستگاههایی مثل بیمارستانها برای تعرفه ها و ... می توانند درآمد داشته باشند.

ممبینی اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه 90 را بالغ بر 89 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قیمت تعیین شده برق برای توانیر پیش از هدفمندی یارانه ها 26 تومان بود که با اجرای هدفمندی به طور متوسط قیمت برق 43 تومان شد، همچنین با قیمتهای فعلی انرژی پس از هدفمندی قیمت تمام شده به 64 تومان رسید؛ بنابراین فاصله بین 64 تا 43 تومان یارانه ای است که باید به برق اختصاص یابد.

وی یارانه نقدی نان را نیز 4 هزار و 500 تومان ذکر کرد و گفت: 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی نان در نظر گرفته شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مالیات بر واردات برای بودجه سال 90 را 9 هزار و 800 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به جز دو مورد یارانه نقدی نان و یارانه برق از محل بودجه عمومی هیچ گونه اعتباری برای هدفمندی یارانه ها پیش بینی نشده است.در سال 89 یارانه کالاهای اساسی 4 هزار و 300 میلیارد تومان بود.

ممبینی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص رقم مصارف ارزی بودجه گفت: در بودجه 57 هزار میلیارد تومان(55 میلیارد دلار) برای مصارف ارزی در نظر گرفته شده که ناشی از عواید حاصل از فروش نفت از جنس ارزی بعلاوه مواردی از محل حساب ذخیره ارزی است .

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد وابستگی بودجه سال 90 به درآمدهای نفتی گفت: منابع عمومی بودجه 162 هزار میلیارد تومان است که 57 هزار میلیارد تومان آن از عواید نفتی است، یعنی در بودجه سال 90 ، 34 درصد از وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از آن کاسته شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر ارکان صندوق توسعه ملی در حال شکل گیری است، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی از طریق هیئت امنای صندوق صورت می گیرد و در لایحه بودجه به جز یک مورد پیشنهادی برای برداشت از این صندوق نداده ایم.

ممبینی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان امسال موجودی صندوق توسعه ملی 13 تا 13.5 میلیارد دلار برسد، گفت : همچنین با مفروضات این رقم در سال 90 به 14 میلیارد دلار خواهد رسید.