60 هزار میلیارد تومان ارزش طرحهای عمرانی بخش آب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الماسوندی در همایش معاونت توسعه مدیریت و امور مجامع شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: هم اکنون ارزش طرحهای تملک دارایی سرمایه ای بخش آب کشور 60 هزار میلیارد تومان است، این درحالی است که نیاز به دو برابر شدن سرمایه گذاری‌های این بخش احساس می شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: مدیریت زمان و کاهش هزینه ها در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس، یکی از راهکارهای دولت برای به ثمر نشستن این موضوع، عملیاتی کردن دولت الکترونیک است؛ ضمن اینکه سامانه های کنترلی و نظارتی و نرم‌افزارهای لازم در قالب اتوماسیون اداری به نحوی است که شرکت کمترین هزینه در زمینه مکاتبات را داشته باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به جایگاهی که ایران در جهان به لحاظ ساخت سازه‌های سد دارد، تمامی کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای خاورمیانه و مسمان از ایران و تفکر ایرانی پیروی می کنند و بنابراین ایران باید در تراز اول به لحاظ علوم و فنون قرار گیرد.

به گفته الماسوندی، امروز ایران می تواند در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی توسعه بیشتری نسبت به وضعیت حال داشته باشد، این درحالی است که بیشترین مطالعات جامع آب و بیشترین سرمایه گذاری در بخش آب در خاورمیانه از سوی ایران انجام شده است.

وی اظهار داشت: در سال همت مضاعف و کار مضاعف 29 سفر استانی صورت گرفته و نتایج پربار آن، 505 مصوبه بوده است که از این رقم، 40 درصد محقق شده و پروژه ها پایان یافته است.

الماسوندی گفت: بر اساس اسناد بالادستی باید تلاش کنیم که گام های موثری را در رابطه با اجرای مصوبات سفرهای استانی برداریم.