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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

تشریح ماده یک آیین نامه/

9 شاخص فرهنگی و تربیتی برای ارتقای هیئت علمی/ تدوین آثار با رویکرد اسلامی

9 شاخص فرهنگی و تربیتی برای ارتقای هیئت علمی/ تدوین آثار با رویکرد اسلامی

آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی پس از بازنگری در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا به تمامی موسسه های آموزشی و پژوهشی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماده یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها به فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی می پردازد و در بازنگری صورت گرفته، بخش مهمی از ارتقای هیئت علمی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس ماده یک: فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به مجموعه فعالیت های عضو هیئت علمی اطلاق می شود که موید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق با قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی در میان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد.

ردیف

موضوع

 حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم حداکثر امتیاز در هر موضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا
1 تدوین کتاب، مقاله، تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسلامی در حوزه های فرهنگی - تربیتی - اجتماعی تا 4    
2 تهیه و تدوین پیوست فرهنگی بر اساس برنامه پنجم توسط شورای اسلامی دانشگاهها تا 3    
3 ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند دانشجویان و اعضای هیئت علمی و طلاب تا 2    
4 استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه هر نیمسال 0.7 امتیاز 5  
5 مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرش های مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیتهای فرهنگی - تربیتی - اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی با کسب موافقت رسمی محل خدمت  تا 2    
6 استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط تا 10 10 5
7 کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت های فرهنگی) در هر مورد تا 2 8  
8 طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذیصلاح 1 تا 2 6  
9 شرکت در کارگاههای دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی به ازای هر 16 ساعت آموزش 2 امتیاز 8  
10  حداکثر امتیازات   30  

هر موسسه آموزش عالی باید برای بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی - تربیتی - اجتماعی اعضای هیئت علمی کمیسیونی را تشکیل دهد. کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه متشکل از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه به عنوان رئیس کمیسیون، معاون دانشجویی و فرهنگی به عنوان دبیر کمیسیون، معاون آموزشی موسسه، یک نفر اعضای هیئت علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیئت اجرایی جذب موسسه و دبیر شورای هم اندیشی اساتید و در صورت عدم وجود نماینده شورای فرهنگی موسسه است.

کد مطلب 1267188

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