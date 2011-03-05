9 شاخص فرهنگی و تربیتی برای ارتقای هیئت علمی/ تدوین آثار با رویکرد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ماده یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها به فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی می پردازد و در بازنگری صورت گرفته، بخش مهمی از ارتقای هیئت علمی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس ماده یک: فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به مجموعه فعالیت های عضو هیئت علمی اطلاق می شود که موید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق با قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی در میان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد.
|ردیف
|
موضوع
|حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم
|حداکثر امتیاز در هر موضوع
|حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقا
|1
|تدوین کتاب، مقاله، تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسلامی در حوزه های فرهنگی - تربیتی - اجتماعی
|تا 4
|2
|تهیه و تدوین پیوست فرهنگی بر اساس برنامه پنجم توسط شورای اسلامی دانشگاهها
|تا 3
|3
|ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند دانشجویان و اعضای هیئت علمی و طلاب
|تا 2
|4
|استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
|هر نیمسال 0.7 امتیاز
|5
|5
|مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرش های مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیتهای فرهنگی - تربیتی - اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی با کسب موافقت رسمی محل خدمت
|تا 2
|6
|استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط
|تا 10
|10
|5
|7
|کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت های فرهنگی)
|در هر مورد تا 2
|8
|8
|طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذیصلاح
|1 تا 2
|6
|9
|شرکت در کارگاههای دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی
|به ازای هر 16 ساعت آموزش 2 امتیاز
|8
|10
|حداکثر امتیازات
|30
هر موسسه آموزش عالی باید برای بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی - تربیتی - اجتماعی اعضای هیئت علمی کمیسیونی را تشکیل دهد. کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه متشکل از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه به عنوان رئیس کمیسیون، معاون دانشجویی و فرهنگی به عنوان دبیر کمیسیون، معاون آموزشی موسسه، یک نفر اعضای هیئت علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیئت اجرایی جذب موسسه و دبیر شورای هم اندیشی اساتید و در صورت عدم وجود نماینده شورای فرهنگی موسسه است.
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