۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

پیکر چهار شهید محیط بانی کردستان فردا تشییع می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: پیکر مطهر چهار شهید محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان فردا تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیکر مطهر مامورین محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان که شب گذشته به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، فردا یکشنبه با حضور مردم شهید پرور شهر سنندج و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران تشییع می شود.

مراسم تشییع این شهدا روز یکشنبه 15 اسفند ماه و راس ساعت 9 صبح از مقابل مسجد جامع شهر سنندج برگزار می شود و سپس پیکر مطهر شهدا در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: شب گذشته چهار مامور محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در حین انجام ماموریت اداری و در یک حادثه مسلحانه به شهادت رسیدند.

خیرالله مرادی افزود: این چهار مامور محیط بانی با حکم ماموریت اداری و در حین انجام وظیفه در روستای دوشان در نزدیکی شهر سنندج توسط افراد ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی از پرسنل محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان به شهادت رسیدند.

تاکنون هیچ گروه و یا فردی مسئولیت این حادثه تروریستی را برعهده نگرفته و اظهار نظری نیز از سوی مسئولان امنیتی و انتظامی استان کردستان منتشر نشده است.

