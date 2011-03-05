دو طرح بررسی های باستان ‌شناختی در ایلام تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر شنیه در نخستین جلسه شورای باستان ‌شناسی استان ایلام با حضور اعضای شورا برگزار شد، گفت: در این جلسه شرح وظایف اعضا، اهداف تشکیل شورای باستان‌ شناسی، دو طرح بررسیهای باستان‌شناختی و برنامه‌های سال آینده بررسی و تصویب شده است.

وی این اقدام سازمان میراث فرهنگی را در تمرکز زدایی و همچنین عدم انحصار گرایی در پژوهشها و تفویض اختیار به استانها مثبت ارزیابی کرد.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پژوهش‌ها از اختیار دانشگاه خاص خارج و در اختیار تمامی دانشگاه‌ها قرار گرفته تعامل با میراث فرهنگی افزایش یافته و پژوهشهای علمی جامع با هزینه‌های بسیار کم و در زمان کوتاه به انجام می‌رسد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در ادامه از این اقدام سازمان میراث فرهنگی کشور قدردانی کرد و گفت: با این مهم گامی مثبت در حوزه پژوهش استان برداشته شد.

