40 درصد مدارس کرج فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی پیش از ظهر شنبه در همایش پیشگامان تربیت ویژه فعالان آموزش و پرورش استان البرز ضمن بیان این مطلب بر راه اندازی کانون بزرگ فرهنگی، پرورشی و آموزشی با لحاظ کردن استانداردهای مطلوب تاکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: این مرکز که جزء ملزومات آموزش و پرورش استان است، در آینده ای نزدیک با حمایتهای ویژه وزارتخانه، سازمان نوسازی مدارس همچنین با مازاد وصولی های استان البرز ایجاد گردد.

این مسئول آموزش و پرورش با اشاره به سفر سوم ریاست جمهوری به استان البرز، مصوبات مربوط به آموزش و پرورش در این دوره از سفر را مطلوب خواند و افزود: این در حالیست که در سفرهای قبل توفیقی در این خصوص نداشتیم.

حلیمی ادامه داد: تصویب تاسیس 100 مدرسه هوشمند در استان البرز از مهم ترین مصوبات دور سوم سفر ریس جمهور به این استان است.

وی همچنین از احداث 420 نمازخانه، قرائت خانه و کتابخانه برای مدارس این منطقه خبرداد و یادآورشد: از دیگر مصوبات ارزنده ساخت 85 سالن ورزشی برای مدارس دخترانه است.

حلیمی عنوان کرد: با تلاش و همت مسئولان ذیربط بسیاری از طرح های عمرانی مصوب شده تا سال 92 اجرایی می شوند.

مدیر اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، ساخت 18 استخر در کنار ساخت سه استخر مناطق آموزش و پرورش را یادآور شد.

وی درادامه وضعیت کنونی مدارس کرج را نسبت به سالهای گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم اکنون تنها 40 درصد مدارس در بافتهای قدیمی واقع شده اند.

این مسئول اضافه کرد:این میزان مدرسه فرسوده نیز در کمتر از دو سال به شکل مطلوبی تخریب و بازسازی می شوند.

حلیمی تعداد مدارس استان البرز را یکهزار و 854 مدرسه ذکر و بیان کرد: 24 هزار همکار فرهنگی و آموزشی در این مدارس مسئول آموزش و تربیت 385 هزار دانش هستند.

در پایان این همایش از روسای آموزش و پرورش استان البرز، خانواده شهدا و نفرات برگزیده مقاله روانشناختی پیروزی انقلاب اسلامی با اهداء لوح تقدیر شد.