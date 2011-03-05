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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

40 درصد مدارس کرج فرسوده هستند

40 درصد مدارس کرج فرسوده هستند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: با تلاشهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم اکنون تنها 40 درصد مدارس در بافتهای قدیمی واقع شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی پیش از ظهر شنبه در همایش پیشگامان تربیت ویژه فعالان آموزش و پرورش استان البرز ضمن بیان این مطلب بر راه اندازی کانون بزرگ فرهنگی، پرورشی و آموزشی  با لحاظ کردن استانداردهای مطلوب تاکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: این مرکز که جزء ملزومات آموزش و پرورش استان است، در آینده ای نزدیک با حمایتهای ویژه وزارتخانه، سازمان نوسازی مدارس همچنین با مازاد وصولی های استان البرز ایجاد گردد.

این مسئول آموزش و پرورش با اشاره به سفر سوم ریاست جمهوری به استان البرز، مصوبات مربوط به آموزش و پرورش در این دوره از سفر را مطلوب خواند و افزود: این در حالیست که در سفرهای قبل توفیقی در این خصوص نداشتیم.

حلیمی ادامه داد: تصویب تاسیس 100 مدرسه هوشمند در استان البرز از مهم ترین مصوبات دور سوم سفر ریس جمهور به این استان است.

وی همچنین از احداث 420 نمازخانه، قرائت خانه و کتابخانه برای مدارس این منطقه خبرداد و یادآورشد: از دیگر مصوبات ارزنده ساخت 85 سالن ورزشی برای مدارس دخترانه است.

حلیمی عنوان کرد: با تلاش و همت مسئولان ذیربط بسیاری از طرح های عمرانی مصوب شده تا سال 92 اجرایی می شوند.

مدیر اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، ساخت 18 استخر در کنار ساخت سه استخر مناطق آموزش و پرورش را یادآور شد.

وی درادامه وضعیت کنونی مدارس کرج را نسبت به سالهای گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم اکنون تنها 40 درصد مدارس در بافتهای قدیمی واقع شده اند.

این مسئول اضافه کرد:این میزان مدرسه فرسوده نیز در کمتر از دو سال به شکل مطلوبی تخریب و بازسازی می شوند.

حلیمی تعداد مدارس استان البرز را یکهزار و 854 مدرسه ذکر و بیان کرد: 24 هزار همکار فرهنگی و آموزشی در این مدارس مسئول آموزش و تربیت 385 هزار دانش هستند.

در پایان این همایش از روسای آموزش و پرورش استان البرز، خانواده شهدا و نفرات برگزیده مقاله روانشناختی پیروزی انقلاب اسلامی با اهداء لوح تقدیر شد.

کد مطلب 1267191

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