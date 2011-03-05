اولین پیوند موفقیت آمیز نای مصنوعی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مرد 78 ساله با سابقه مصرف سیگار که از یک نوع بسیار خاص از سرطان ریه رنج می برد در اکتبر سال 2009 اولین پیوند نای مصنوعی در دنیا را دریافت کرد و به این ترتیب پزشکان توانستند از نابودی کامل ریه این بیمار جلوگیری کنند.

براساس گزارش یورونیوز، عمل پیوند توسط تیم جراحی "امانوئل مارتینو" در بیمارستان ابوعلی سینا (Avicenne ) در نزدیکی پاریس انجام شد و اکنون پس از یکسال و نیم جزئیات آن در مجله "سالنامه جراحی قفسه سینه" منتشر شده است.

این نای مصنوعی از آئورت یک اهداکننده که با یک لوله فلزی (استنت) محکم نگه داشته شده، تشکیل شده است.

پیوند بافت آئورتی به طور کلی در جراحیهای قلبی عروقی استفاده می شود.

در این عمل جراحی، پس از انجام پیوند دیواره داخلی بافت آئورت با سلولهای نای پوشیده شد. سلولهای نای مجهز به مژکهایی هستند که برای هدایت مخاط به سمت خارج استفاده می شوند.

این پزشکان در این خصوص توضیح دادند: "این جراحی ما حاصل 10 سال تحقیقات است. این تحقیقات در آزمایشگاههای آلین کارپنتیه که در همه دنیا به خاطر توسعه پروتزهای زیستی قلبی نوآورانه شهرت دارد، انجام شده اند."

امائوئل مارتینو اظهار داشت:"حال بیمار خوب است. این یک عمل جراحی با خطر بالای مرگ پس از عمل است. به طوریکه در 90 روز اول پس از عمل خطر مرگ 26 درصد است."