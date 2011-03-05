"کلاغ کامپیوتر" برای بار سوم چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده درباره این داستان گفت: "کلاغ کامپیوتر" که با هدف هشداردهی در مورد مسائل جامعه و بهداشتی برای گروه سنی نوجوانان نوشته شده درباره چند پسر است که یک گروه تشکیل می دهند و کلاغی هرچند وقت یکبار با آنها ارتباط برقرار می‌کند تا یک لوح فشرده (CD) به آنها بدهد که آنها ماموریتی را انجام دهند.

حسن زاده در مورد سبک نگارش اثر عنوان کرد: زبان و نثر در این کتاب، طنز است و این یکی از ویژگیهای مورد علاقه نوجوانان است چرا که با زبان طنز راحت‌تر ارتباط برقرار می کنند.

وی افزود: در تجدید چاپ کتاب، متن بازخوانی شده و چون نسبت به زمان چاپ اول آن تغییرات زیادی در زمینه کامپیوتر به وجود آمده وقایع و اطلاعات نیز به روز شده است.

نویسنده "کلاغ کامپیوتر" در مورد پیام محوری رمان گفت: مهمترین پیام کتاب هشداردهی به بچه‌ها در مورد مسائل جامعه و پیرامون است. همچنین این رمان کارهای جمعی بین بچه‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

"کلاغ کامپیوتر" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 111 صفحه، با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.

