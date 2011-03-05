باید حلقه محاصره تخریب کنندگان طبیعت را تنگ تر کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در همایش مجمع جهانی تالابها که امروز صبح در مرکز اجلاس سران در تهران برگزار شد، به 3 عامل تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: اولین عامل عدم آگاهی است که بسیاری از تخریب ها به واسطه این عامل بوقوع می پیوندد.

وی دومین عامل در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را فقدان ضوابط و استانداردها در این رابطه اعلام کرد و گفت: هنوز در بسیاری از جاها قانون جامعی در رابطه با محیط زیست منابع طبیعی حاکم نبوده و همین عامل هرج و مرج دست اندازی های بسیاری به منابع طبیعی شده است.

رئیس جمهور سومین و مهمترین عامل علت تخریب منابع طبیعی را اندیشه سرمایه داری دانست و گفت: زمانی که عده ای انسان را بریده از آسمان و به دنبال لذت حداکثری و بدون تعهد اخلاقی به دیگران و محیط تعریف کرده اند سنگ بنای تخریب گسترده در جهان را بنا نهادند.

احمدی نژاد افزود: ثروت بسیاری از سرمایه داران ناشی از فروش طبیعت و سلامتی انسان است. حتی بعضی از کشورها هستند که اگر امروز بخواهند مراکز صنعتی خود را با استناداردهای رایج همخوان کنند اقتصاد آنها از توجیه ساقط می شود.

وی بیشترین تخریب محیط زیست را توسط کسانی دانست که پیرو اندیشه سرمایه داری هستند در دستورات آسمانی ما احترام به طبیعت جایگاه بالایی دارد و صیانت از محیط زیست جزء دستورات الهی است و آسیب زدن به شاخه یک درخت معادل شکستن بال فرشتگان است.

وی گفت: اندیشه زیاده طلب سرمایه داری برای تصرف ثروت های زمین همه حد و مرزها را شکسته و هم اکنون ما شاهد این هستیم که در خلیج فارس ناوگان های نظامی چندین برابر ناوگان های اداری آلودگی دارند.

رئیس قوه مجریه با اشاره به صدمات ناشی از جنگ افغانستان و عراق در این دو کشور افزود: اگر امروز اشغالگری و تخریب محیط زیست در این دو کشور متوقف شود و همه ملت های منطقه برای بازسازی منابع طبیعی افغانستان و عراق فعال شوند حداقل 50 سال برای بازسازی این دو کشور به لحاظ زیست محیطی وقت نیاز است.

وی مسابقه تولید و مصرف سوخت فسیلی را ناشی از نگاه سرمایه داری دانست و گفت: امروز حتی قطب های زمین هم از کاوش برای نفت و گاز در امان نیستند.

احمدی نژاد تصریح کرد: اگر بخواهیم تعادل محیط را برگردانیم باید در این 3 بخش سرمایه گذاری نماییم یعنی یک برنامه آموزشی گسترده و همگانی برای احترام به طبیعت در تمامی سطوح تحصیلی گنجانده شود و هنرمندان نیز در آثار خود تعامل با محیط زیست را به انسانها بیاوزند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم باید استانداردهای متناسب با مناطق مختلف جهان تعریف شده و قوانین دقیقی برای این منظور تدوین شود.

وی جایگزینی اندیشه اسلامی به جای اندیشه سودمحور سرمایه داری را سومین راهکار مهم در این زمینه دانست و گفت: اگر نهادهای سازمان ملل بخواهند در این رابطه کار زیربنایی انجام شود باید از سرچشمه نوع نگاه به طبیعت را اصلاح کنند و کسانی را که بیش از 50 درصد جهان را تخریب و هیچ تعهدی نسبت به کاهش تخریب ها نشان نمی دهند محدود نمایند.

وی گفت: نهادهای اقتصادی و سیاسی سازمان ملل باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. زیرا اگر یک واحد در یک جای کشور اصلاح و توسط ما اصلاح می شود در جای دیگر ناشی از اندیشه های سرمایه داری 100 واحد تخریب می گردد.

وی گام دوم برای جلوگیری از تخریب طبیعت را ایجاد قوانین مستحکم برای اصلاح سیستم های صنعتی عنوان کرد و گفت: همه در حال تلاش برای اصلاح ساختارها و استانداردهای صنعتی خود هستند و این در حالیست که 5 درصد جمعیت جهان معادل همه مردم جهان در حال تخریب است.

وی خطاب به مسئولان و دست اندرکاران اجلاس مجمع جهانی تالابها برای آینده گفت: شاید در همین اجلاس بشود بندهایی را تصویب کرد که در آینده آن را به رویه بین المللی برای کاهش تخریب ها تبدیل کنیم زیرا باید حلقه محاصره تخریب کنندگان طبیعت را تنگ تر کنیم.

رئیس جمهور از آمادگی ایران برای طراحی، مدیریت و میزبانی اصلاح روش های تخریبی طبیعت خبر داد و گفت: باید دست به دست هم داده و با تمام توان این روند تخریب طبیعت را متوقف کنیم.

احمدی نژاد در پایان گفت: ایران سرزمین تالابهای زیباست که حلقه بسیار مهم چرخه سیستماتیک طبیعت هستند و ما به طور قاطع از حفظ منابع طبیعی در جهان حمایت می کنیم.