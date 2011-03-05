چهار پروژه عمرانی در شهرک صنعتی ایوان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نادر رضایی منش ظهر شنبه در نشست ستاد هماهنگی صنعت و معدن ایلام گفت: با توجه به فلسفه وجودی شرکت شهرکهای صنعتی ایلام مبنی بر آماده سازی زیر ساختهای لازم برای استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی، امسال چهار پروزه عمرانی در شهرک صنعتی ایوان به بهره برداری رسید .

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام، احداث منبع آب دو هزار متر مکعبی، احداث ساختمان آتش نشانی، ساختمان مخابرات و اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی ایوان را به عنوان چهار پروژه عمرانی اجرا شده در سال جاری در این شهرک نام برد .

رضایی منش گفت: شهرک صنعتی ایوان یکی از شهرکهای تازه تاسیس استان ایلام است که خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی آماده سازی و به کلیه امکانات زیر بنایی تجهیز شد، که این امر به جذب سرمایه گذار در منطقه کمک می کند .

وی ادامه داد: تاکنون 37 فقره قرارداد احداث واحد صنعتی با متقاضیان در این شهرک منعقد شده که 13 واحد از این تعداد به بهره برداری رسیده و فعال هستند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام اظهار داشت: با بهره برداری از این تعداد واحد صنعتی برای یکصد نفر از جوانان جویای کار این شهرستان اشتغال ایجاد شده است .