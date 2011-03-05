چهار پروژه عمرانی در شهرک صنعتی ایوان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نادر رضایی منش ظهر شنبه در نشست ستاد هماهنگی صنعت و معدن ایلام گفت: با توجه به فلسفه وجودی شرکت شهرکهای صنعتی ایلام مبنی بر آماده سازی زیر ساختهای لازم برای استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی، امسال چهار پروزه عمرانی در شهرک صنعتی ایوان به بهره برداری رسید.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام، احداث منبع آب دو هزار متر مکعبی، احداث ساختمان آتش نشانی، ساختمان مخابرات و اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی ایوان را به عنوان چهار پروژه عمرانی اجرا شده در سال جاری در این شهرک نام برد.
رضایی منش گفت: شهرک صنعتی ایوان یکی از شهرکهای تازه تاسیس استان ایلام است که خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی آماده سازی و به کلیه امکانات زیر بنایی تجهیز شد، که این امر به جذب سرمایه گذار در منطقه کمک می کند.
وی ادامه داد: تاکنون 37 فقره قرارداد احداث واحد صنعتی با متقاضیان در این شهرک منعقد شده که 13 واحد از این تعداد به بهره برداری رسیده و فعال هستند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام اظهار داشت: با بهره برداری از این تعداد واحد صنعتی برای یکصد نفر از جوانان جویای کار این شهرستان اشتغال ایجاد شده است.
وی ادامه داد: واحد های تولیدی بزرگی چون نورد ایوان، ساپیا سیلندر، پالایش روغن موتور، کارخانه آرد و شرکت محصولات لبنی آرام سامانه در دست ساخت هستند که با بهره برداری از این واحدهای صنعتی شاهد تحول صنعتی و توسعه اقتصادی بسیار خوبی در این شهرستان خواهیم بود.
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