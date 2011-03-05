تولید "باغ انار" تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی "باغ انار" نوشته امیرحسین نجفی و کارگردانی خسرو فرخزادی داستان پسری به نام فریبرز را روایت می‌کند که باعث فلج شدن مادرش شده اما در پایان به دلیل ظلم‌هایی که به برادر و نامزدش کرده پشیمان می‌شود.

در این نمایش رادیویی باقر ‌کریم‌پور، محمدپورحسن، عباس توفیقی، مجتبی طباطبایی، فریدون محرابی، مروارید کریم‌پور، اسماعیل بختیاری، حبیب بختیاری، نوشین حسن‌زاده، ماندانا محسنی، مجید سهرابی، افسانه محمدی، مینا شجاع، محمد مجدزاده به سردبیری مهدی شرفی به ایفای نقش می‌پردازند.

تهیه‌کننده این نمایش مهتاب امینی، صدابردار رضا طاهری، افکتور فرشاد آذرنیا هستند. "باغ انار" به زودی از شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود.