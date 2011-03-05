برنامه های فرهنگی اولویت اول اوقاف فارس است

حجت الاسلام غلامرضا محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: برنامه های سال آینده اداره کل اوقاف استان بسته شده که در این راستا اولویت اصلی با برنامه های فرهنگی است که در کل برای برنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حدود 200 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه سال 90 تحولی در ساخت و نوسازی بناهای امام زادگان است، افزود: یکی از مباحث مهم و مورد توجه در برنامه سال آینده این اداره کل تحول در معماری و مهندسی بناهای مذهبی و امام زادگان فارس است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس با تاکید بر ارایه برنامه قرآنی تصریح کرد: برنامه های قرآنی با جدیت در حال پیگیری است که در این راستا از اساتید بزرگ کشور برای حضور در استان دعوت شده و در بخشهای تواشی و قرائت برنامه هایی ارایه خواهد شد.

محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اماکن مذهبی در ایام نوروز گفت: تمامی اماکن مذهبی، مساجد و امام زادگان استان در ایام نوروز میزبان مسافرین و زائرین استان خواهند بود که در طول این مدت به طور شبانه روزی خدمات مناسب را ارائه خواهند کرد.