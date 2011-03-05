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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

حجت الاسلام محمدزاده:

برنامه های فرهنگی اولویت اول اوقاف فارس است

برنامه های فرهنگی اولویت اول اوقاف فارس است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس ارائه برنامه های فرهنگی را یکی از اولویتهای این اداره کل در سال آینده اعلام کرد.

حجت الاسلام غلامرضا محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: برنامه های سال آینده اداره کل اوقاف استان بسته شده که در این راستا اولویت اصلی با برنامه های فرهنگی است که در کل برای برنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حدود 200 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه سال 90 تحولی در ساخت و نوسازی بناهای امام زادگان است، افزود: یکی از مباحث مهم و مورد توجه در برنامه سال آینده این اداره کل تحول در معماری و مهندسی بناهای مذهبی و امام زادگان فارس است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس با تاکید بر ارایه برنامه قرآنی تصریح کرد: برنامه های قرآنی با جدیت در حال پیگیری است که در این راستا از اساتید بزرگ کشور برای حضور در استان دعوت شده و در بخشهای تواشی و قرائت برنامه هایی ارایه خواهد شد.

محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اماکن مذهبی در ایام نوروز گفت: تمامی اماکن مذهبی، مساجد و امام زادگان استان در ایام نوروز میزبان مسافرین و زائرین استان خواهند بود که در طول این مدت به طور شبانه روزی خدمات مناسب را ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 1267209

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