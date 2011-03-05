استخدام 500 نیروی جدید در دستور کار سازمان انتقال خون

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و پنجمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون ایران که در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد، دکتر مرضیه وحید دستجردی پس از شنیدن مشکلات کمبود نیروی سازمان انتقال خون که از سوی مدیرعامل سازمان انتقال خون و سایر اعضای شورای عالی این سازمان مطرح شد دستور پیگیری استخدام 500 نیروی جدید برای سازمان با هماهنگی مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری را صادر کرد.

برپایه این گزارش گسترش طرح تست HTLV1 به 10 استان کشور برای پایش بهتر این بیماری در کشور، اختصاص بخشی از اعتبارات بیماران صعب‌العلاج برای فیلتر کردن خون تزریقی به بیماران تالاسمی به سازمان انتقال خون، خرید و تجهیز پایگاههای انتقال خون به دستگاههای جدید و پیگیری مطالبات بودجه‌ای امسال و سال آینده سازمان انتقال خون بخش دیگری از دستورات وزیر بهداشت در این جلسه بود که در پی طرح مشکلات سازمان انتقال خون در این زمینه‌ها توسط اعضای شورای عالی این سازمان در این نشست مطرح شد.