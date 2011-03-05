علی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات اقتصادی که گریبانگیر نشریات غیردولتی شده است، گفت: این مسئله مربوط به دیروز و امروز نیست و همیشه گریبان نشریات مستقل به ویژه نشریات فرهیخته را گرفته است.

وی افزود: یک واقعیت را نباید کتمان کرد و آن اینکه اگر قرار باشد نشریه‌ای مستقل بماند و سر پای خود بایستد، باید هزینه‌اش را مخاطبان آن نشریه پرداخت کنند.

مدیرمسئول نشریه "نگاه نو" همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی این مجله فرهنگی، ادبی اضافه کرد: این وضعیت فعلاً در آن حد بحرانی نشده که نتوانیم "نگاه نو" را منتشر کنیم ولی مرگ اقتصادی همیشه ما را تهدید می‌کند.

علی میرزایی همچنین گفت: مسئله این است که ما هر چقدر هم نشریه را گران کنیم 42.5 درصد از قیمت پشت جلد به روزنامه فروشی‌ها و موزعان مجله می‌رسد و حدود 57.5 درصد از میزان فروش به ما برمی‌گردد.

وی ادامه داد: علاوه بر این ما با افزایش هزینه‌های مربوط به مالیات و چاپ نشریه هم روبروئیم.

مدیرمسئول "نگاه نو" همچنین پیشنهاد کرد مخاطبان این نشریه و دیگر مجلاتی که در راه فرهنگی قدم برمی‌دارند، با خرید دو نسخه از هر شماره و اهدای یک نسخه از آن به عنوان کادو به عزیزانشان، امکان سرپاماندن را برای این قبیل نشریات فراهم کنند.

میرزایی همچنین با بیان اینکه اینگونه مشکللات اقتصادی منحصر به نشریات ایرانی نیست، در عین حال تاکید کرد: مسئله این است که در خارج از ایران هزینه‌های مجلات مستقل را مخاطبان آن مجلات پرداخت می‌کنند و لذا سرپا می‌مانند.