‏1200 کارمند از کلانشهرها به گیلان انتقال یافتند‏

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ‏کارمندان هم اکنون در 30 دستگاه اجرایی در شهرهای مختلف استان مشغول ‏بکارند.

وی اظهارداشت: گیلان بعد از مازندران بیشترین تقاضا را برای ‏انتقال کارمندان کلانشهرها دارد.

استاندار گیلان با اشاره به تاکید شخص رئیس جمهور برای انتقال کارکنان پایتخت به دیگر ‏مناطق کشور گفت: انتقال کارکنان داوطلب از تهران و کلانشهرها ضمن اینکه ‏باعث کاهش مشکلات کلانشهرها می شود نیروهای متخصص و ماهر را نیز به ‏سمت استان ها هدایت می کند.

وی با بیان اینکه برای افزایش میزان علاقمندی و تشویق کارکنان ‏برای خروج از کلانشهرها مشوق ها و تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده است، یادآورشد: تمامی مدیران دستگاههای اجرایی موظفند تعهدات دولت را انجام دهند‏‏.

قهرمانی چابک در ادامه تعهد امسال این استان را برای ایجاد شغل 27 هزار و 370 مورد عنوان کرد و افزود: از ابتدای امسال تا کنون 32 هزار و 857 فرصت شغلی در استان گیلان به وجود آمده است که این تعداد تا پایان امسال به حدود 40 هزار فرصت شغلی افزایش می یابد.