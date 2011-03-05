‏1200 کارمند از کلانشهرها به گیلان انتقال یافتند‏

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کارمندان هم اکنون در 30 دستگاه اجرایی در شهرهای مختلف استان مشغول بکارند.
وی اظهارداشت: گیلان بعد از مازندران بیشترین تقاضا را برای انتقال کارمندان کلانشهرها دارد.
استاندار گیلان با اشاره به تاکید شخص رئیس جمهور برای انتقال کارکنان پایتخت به دیگر مناطق کشور گفت: انتقال کارکنان داوطلب از تهران و کلانشهرها ضمن اینکه باعث کاهش مشکلات کلانشهرها می شود نیروهای متخصص و ماهر را نیز به سمت استان ها هدایت می کند.
وی با بیان اینکه برای افزایش میزان علاقمندی و تشویق کارکنان برای خروج از کلانشهرها مشوق ها و تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده است، یادآورشد: تمامی مدیران دستگاههای اجرایی موظفند تعهدات دولت را انجام دهند.
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