به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین زکریایی عزیزی افزود: برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران سرزمینهای نور، در حال تکمیل زیرساختهای این دو اردوگاه هستیم.

وی با اشاره به رسالت ستاد گردشگری جنگ در قبال دفاع مقدس گفت: این ستاد در کنار دیگر دستگاهها و در جهت حفظ و گسترش ارزشهای دفاع مقدس در حال فعالیت است و برنامه‌های مختلفی نیز درستور کار دارد.

حجت‌الاسلام زکریایی به برنامه‌های حمایتی ستاد گردشگری جنگ در راستای نهادینه کردن ارزشهای دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در مقطع زمانی اعزام راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس، بسته‌های فرهنگی در اختیار زائران قرار می گیرد.

وی اظهار کرد:این ستاد برای هرچه پربار شدن بازدیدهای راهیان نور و به ویژه نوجوانان و جوانان از مناطق عملیاتی، سی‌دی "مردان تنهایی من" ویژه خودروهای شخصی و خانوادگی را تولید کرده است که در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

زکریایی کتاب "برای نسل امروز وفردا" را بازخوانی سیره عملی شهدا خواند و اظهار داشت: این کتاب کاری خلاقانه و جدید بوده و شامل خاطرات مصداقی شهدای عزیز است که هر کدام از این خاطرات بیانگر یکی از خصلتهای شهدا به شمار می‌رود و برای همه اقشار جامعه به ویژه مدیران و مسئولان کاربرد خواهد داشت.

به گفته وی، کتاب برای نسل امروز و فردا شامل خاطرات فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس و سایر کتب مرتبط با دفاع مقدس از جمله گفتگوی ناتمام جلد1 و2 ،ریشه دربهشت،زندگی‌نامه و خاطرات فرماندهان نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس و سی‌دی "از هزاران هزار" و نشریه میراث ماندگار نیز به کاروانهای راهیان نور اهدا می شود.

زکریایی در پایان گفت: ستاد گردشگری جنگ حمایت از اعزام کاروانهای راهیان نور را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون نسبت به اعزام کاروانهایی از فرماندهان و رزمندگان عملیاتهای مهم کربلای 4و5 و والفجر8 ، رزمندگان و جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا از شهرهای مختلف کشور و همچنین اعزام طلاب هندی و پاکستانی و خبرنگاران برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس اقدام کرده است.