به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگو ستاد تسهیلات سفر استان ایلام ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی ستاد تسهیلات سفر ایلام برای نوروز 90؛ گفت: ستاد تسهیلات سفر استان ایلام با راه‌اندازی واحد‌ها و بکارگیری کمیته‌ها و اعضای خود آمادگی فعالیت در برنامه‌های نوروز 90 و خدمات‌دهی به گردشگران و مسافران را دارد.



محمد نورالهی افزود: در راستای خدمات‌دهی بهتر واحدهای اقامتی و پذیرایی بین راهی بازدیدهای دوره‌ای تیم نظارتی که متشکل از میراث فرهنگی، اماکن، بهداشت و بازرگانی است بر اساس جدول زمان‌بندی شده در تمام مسیرهای گردشگری انجام می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: واحدهای اقامتی و پذیرایی که دارای نواقص هستند ضمن تذکر ملزم می‌شوند که تا قبل از ایام نوروز نواقص خود را رفع کنند و واحدهایی که تخلف درآنها دیده شود برابر مقررات برخورد خواهد شد.



این مقام مسئول در ستاد تسهیلات سفر استان ایلام با اشاره به شهرستانها گفت: ستاد تسهیلات سفرهای استان فعالیتهای خود را در راستای برنامه‌ریزی بیشتر و تشکیل ستادهای شهرستانی آغاز کرده است.



نورالهی ادامه داد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام امسال با جدیت بیشتر و فراهم کردن امکانات مورد نیاز در جهت رفاه و آسایش هموطنان اقدام می‌کند.



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام گفت: نیروی انتظامی و جمعیت هلال احمر استان با برنامه‌ریزی‌های متنوع آماگی کامل خود را جهت رفاه حال گردشگران و خدمات دهی مناسب به آنان اعلام کرده‌اند و خوشبختانه این دو نهاد از نهادهای فعال در کشور محسوب می‌شوند.