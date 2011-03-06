مردم غرب بندرعباس در معرض مستقیم آلودگی صنایع

جمیله زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص منشا آلودگیها در بندرعباس، عنوان کرد: توسعه اقتصادی به عنوان فرایندی که تمامی جوامع بشری در مسیر آن قرار گرفته اند و می تواند تاثیرات پایدار مثبت یا منفی را در جامعه به جای بگذارد و به طور حتم این امر در یک تعامل با محیط زیست ضمن افزایش برداشت از داده های محیطی در تخریب و به هم زدن آن نیز تاثیر گزار است.

وی افزود: با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعتی در هرمزگان و با توجه به وجود زیرساختهای لازم در منطقه غرب بندرعباس، طی دهه 70 توسعه صنعتی در هرمزگان شتاب زیادی پیدا کرد و اگر بخواهیم آماری از تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی فعال استان هرمزگان با احتساب واحدهای دامداری و واحدهای تولیدی تحت پوشش اتحادیه ها بر اساس سند توسعه هرمزگان بدهیم همین بس که مجموعا 780 واحد صنعتی برآورد شده است.

واحدهای صنعتی هرمزگان روزانه 600 متر مکعب پساب صنعتی تولید می کنند

این کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ادامه داد: میزان آب مصرفی این واحدها بدون احتساب واحدهای صنعتی بزرگ نظیر آلومینیوم، پالایشگاه، فولاد، کارخانه سیمان و کشتی سازی و نیروگاه، سه هزار متر مکعب در شبانه روز است که روزانه 900 الی هزار متر مکعب فاضلاب انسانی و500 الی 600 متر مکعب پساب صنعتی تولید می کنند که تنها قسمتی از این فاضلابها از طریق چاه جاذب و یا سپتیک تانکها تخلیه می شود.

زارع با اشاره به ماده 105 برنامه سوم توسعه، اظهار داشت: آنچه مسلم است احداث هر واحد تولیدی و صنعتی و خدماتی بدون انجام ارزیابی زیست محیطی ممنوع است و خطرات بالقوه ای را ممکن است به وجود آورد و به استناد ماده 105 قانون برنامه سوم و سایر مقررات مربوطه ضروری است که کلیه پروژه های بزرگ عمرانی، تولیدی، خدماتی و تمامژه ها مشمول ارزیابی زیست محیطی و کد "واو" یا ضوابط استقرار صنایع و مراکز خدماتی قرار بگیرند و باید از هرگونه عملیات اجرایی قبل از انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی جلوگیری شود همانند بررسی و صدور مجوز زیست محیطی نظیر اسکله ها که با توجه به پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست این عمل انجام می شود.

60 درصد طرحهای اقتصادی فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند

وی در مورد طرحها و پروژه های اقتصادی مشمول ارزیابی زیست محیطی در استان هرمزگان گفت: از مجموع 83 واحد موجود 50 طرح معادل 60 درصد طرحهای مورد نظر فاقد مطالعات ارزیابی زیست محیطی هستند و براساس همان مطالعه از مجموع 79 طرح و پروژه و یا واحدهای موجود مشمول گروه "واو" (ضوابط استقرار) پروژه های بزرگ اقتصادی 30طرح معادل 38 درصد طرحها و پروژه های گروه "واو" یا ضوابط استقرار فاقد مطالعات و یا مجوز زیست محیطی هستند.

12 هزار نفر در غرب بندرعباس در معرض مستقیم آلودگی قرار دارند

این استاد محیط زیست دانشگاه اضافه کرد: گسترش صنایع در منطقه غرب بندرعباس در حالی انجام می شود که جمعیتی بیش از 12 هزار نفر در این منطقه صنعتی در معرض مستقیم آلودگیهای صنایع قرا دارند.

زارع با اشاره به برخی مشکلات زیست محیطی صنایع غرب بندرعباس، بیان داشت: از جمله مشکلات عمده برخی از این صنایع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه برق بندرعباس و قدیمی بودن تجهیزات و سیستمهای این واحد نیروگاهی است که باعث مشکلات زیادی از سال 83 تاکنون برای ساکنان و اهالی روستاها و شهرکهای واقع شده در منطقه شده است و از آنجایی که بخش اعظمی از برق مناطق جنوبی کشور از طریق این نیروگاه تأمین می شود امکان تعطیلی آن وجود ندارد و تنها راه ممکن گازسوز شدن این نیروگاه است که از مصوبات اجرا نشده دور سوم سفرهای هیأت دولت به هرمزگان می باشد.

مجتمع فولاد جنوب فاقد فیلترهای کنترل آلودگی هواست

وی ادامه داد: مجتمع فولاد جنوب از دیگر واحدهایی است که از زمان راه اندازی خود طی سه سال گذشته به دلیل نداشتن فیلترهای کنترل آلودگی هوا باعث ایجاد آلودگی زیادی در منطقه شده است و هر چند مسئولان این کارخانه بحث تحریمها را به عنوان عامل اصلی عدم تأمین و نصب تجهیزات کنترل آلودگی اعلام کرده‌اند که به ظاهر این دلیل بهانه ای بیش نیست.

زارع افزود: از سوی دیگر در سواحل هرمزگان مقدار قابل توجهی اسکله صیادی و مسافربری وجود دارد که به فاصله اندک از یکدیگر قرار دارند و عمده ترین آلودگیهای ناشی از فعالیت اینگونه مراکز ریخت و پاش مواد نفتی و تخلیه زباله و فاضلاب است که از طریق شناورهای صیادی و مسافربری به آب دریا و سواحل تخلیه می شود و به طور تاسف آوری تمامی جامعه زیستی ساحلی را از بین برده اند که باعث تاسف مقامات مسئول است که در پاک سازی این سواحل ارزشمند بسی کوتاهی کرده اند.

این کارشناس ارشد محیط زیست در خصوص فاضلابهای سطح شهر بندرعباس گفت: بوی نامطبوعی که در بدو ورود به شهر استشمام می شود حکایت از عدم مدیریت پسماندهای شهری دارد و خورهایی که هیچگونه مدیریتی بر روی آن ها صورت نگرفته در حالیکه می توان از پتانسیل این خورها در زیباسازی شهر و پاکسازی آن بهره جست همانطور که در شهر بوشهر با شرایط آب و هوایی مشابه از خورها به خوبی استفاده کرده اند.