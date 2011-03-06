کلید منزل را در جاکفشی نگذارید/ توجه به هشدارهای پلیس برای کاهش سرقت

سرهنگ عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگر مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به فرارسیدن نوروز جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمان هر ساله توصیه هایی به مردم می شود.

وی ادامه داد: توجه مردم به توصیه های پلیسی عرصه را برای فعالیت مجرمان تنگ کرده و باعث کاهش آمار جرایم می شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به بیان این توصیه ها پرداخت و گفت: هنگام دریافت وجه از عابر بانک مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند، هرگز افراد سالخورده و کودکان را داخل خودرو تنها نگذارید و در حفظ و نگهداری از کارتهای اعتباری دقت لازم را بعمل آورید.

وی افزود: از آراستن فرزندان خود به زیور آلات در معابر خودداری کنید، از گذاشتن کارت خودرو و اسناد و اوراق مالکیت و بهادار در داخل خودرو خودداری نمائید، سوئیچ خود را در معرض دید و دسترس دیگران قرار ندهید و از بردن مسافران مشکوک به خارج از مسیرهای اصلی و اماکن متروکه خودداری کنید.

سرهنگ محمدیان تصریح کرد: مراقب کف زن هایی که از شما درخواست خرد کردن پول می نمایند باشید، به هنگام تصادف یا نزاع هایی که احتمال ساختگی بودن آنها می رود مراقب باشید و اتومبیل خود را رها نکنید، از قرار دادن تمام پول خود در یک جیب خودداری کنید و در پایانه های مسافربری به خودروهای مسافربری متفرقه اعتماد نکنید.

وی ادامه داد: نشانی دقیق و شماره تلفن تماس خود را یادداشت و داخل جیب افراد سالخورده و کودکان قرار دهید، در طول سفر مراقب فرزندان خود باشید، از پذیرفتن مواد خوراکی و آشامیدنی از افراد ناشناس جدا خودداری کنید و از قرار دادن کلید منزل در محلهای قابل دسترس مانند "جاکفشی" و غیره خودداری کنید.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: از قرار دادن کلید منزل نزد افراد بی مسئولیت و کسانی که به آنها اطمینان کافی ندارید، خودداری کنید، قبل از مسافرت اشیاء قیمتی خود را به صندوق امانات بانک ها و یا اقوام و دوستان مورد اطمینان بسپارید و هنگام مسافرت از همسایگان مورد اطمینان خود بخواهید تا مراقب منزلتان باشند.

وی اظهار کرد: نسبت به تعویض قفلهایی که کلید آنها گم شده یا برای مدتی در اختیار دیگران بوده سریعا اقدام کنید، مقابل تمام پنجره ها، نقاط نفوذ پذیر، نورگیر، ورودی دیوارهای کوتاه منزل حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنید و از نگه داشتن پول نقد بیش از حد نیاز در منزل خودداری کنید.

سرهنگ محمدیان افزود: محل نگهداری وجوه نقد، طلا و جواهر و اشیاء با ارزش را به سایرین نشان ندهید، در هنگام سفر سعی کنید از تردد و استراحت در محل های خلوت اجتناب نمائید، در طی سفر افراد سالخورده و کودکان را در اقامتگاه تنها نگذارید و چنانچه به منزل دوستان و آشنایان خود مراجعه می کنید و آنها در منزل حضور ندارند از نوشتن عدم حضور آنها روی درب و دیوار خودداری کنید.

وی ادامه داد: در صورتی که اطراف منزل یا مغازه شما فاقد روشنایی کافی می باشد با نصب لامپ، روشنایی محل را تأمین نمائید، مراقب معاشرت فرزندانتان با افراد غریبه و دوستی های کاذب این افراد باشید و خوابیدن کنار جاده و تظاهر به بیماری و ... از شگردهای سارقین است؛ مراقب اینگونه افراد باشید.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در اماکن زیارتی، هنگام گرفتن وضو هرگز به اشخاص ناشناس برای نگهداری وجوه، اشیاء و کیف خود اعتماد نکنید، در محل هایی که ازدحام جمعیت وجود دارد مانند پارکها، تفرج گاهها، زیارتگاهها و ... مراقب جیبهای خود باشید و هنگام تردد خودرو دقت کنید تمام درب ها و شیشه های آن کاملا بسته باشد.

وی افزود: از پارک اتومبیل خود در نقاط خلوت و تاریک خودداری کنید و حتی الامکان از محلی با نور کافی یا پارکینگ عمومی استفاده نکنید، برای پیشگیری از آسیب پذیری خود و عزیزانتان در ترددهای بین شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید و قبل از مسافرت آگاهی های لازم را در مورد مقصد به کودکان بدهید و در مورد شیوه رفتار کودکان در طی سفر، توصیه های لازم را بنمائید.

سرهنگ محمدیان تصریح کرد: در مناطق خلوت برای کمک کردن به افراد ناشناسی که در ظاهر اتومبیل شان دچار نقص فنی شده و یا تقاضای بنزین می نمایند توقف کنید، هرگز از افرادی که کنار جاده ها به صورت متفرقه اقدام به عرضه مواد خوراکی و نوشیدنی می کنند چیزی نخرید و هیچگاه تلفن همراه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.

وی گفت: برای پیشگیری از آسیب پذیری خود و عزیزانتان در ترددهای بین شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.