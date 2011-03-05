پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) تشکیل حکومت اسلامی را به ولایت فقیه سپردند

به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله العظمی مظاهری مرجع تقلید شیعیان در دیدار با دبیر کل و برخی اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در اصفهان با اشاره به تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) زمانی که به مدینه رفتند با محوریت خود و پشتوانه مردم حکومت اسلامی تشکیل دادند و برای اینکه مردم را منسجم کنند مسجد ساختند و تاکید بر حضور مردم در مساجد کردند.

وی افزود: پیامبر برای وحدت مسلمانان در مدینه همه را با هم برادر کردند و این حکومت اسلامی به اندازه ای کاربرد داشت که در 84 جنگ پیروز شدند.

آیت الله العظمی مظاهری تصریح کرد: حکومت اسلامی پیامبر(ص) بعد از سقیفه بنی ساعده از میان رفت و ضربه خورد و همه ائمه اطهار(ع) می خواستند این حکومت اسلامی را برپا کنند تا زمان امام زمان(عج) که زمان غیبت رسید.

وی ادامه داد: پیامبر(ص) و ائمه طاهرین(ع) و امام زمان (عج) تشکیل حکومت اسلامی را در عصر غیبت به ولایت فقیه با پشتوانه مردمی سپردند.

این مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: امام زمان(عج) فرمودند زمانی که من نیستم حکومت اسلامی با محوریت ولی فقیه و پشتوانه مردم باید تشکیل شود و ما باید از علما و مراجع سپاسگذار باشیم که زحمت های بسیاری کشیدند و در اکثر کتابهای خود مساله ولایت فقیه را آورده اند.

آیت الله العظمی مظاهری با بیان اینکه وجود امام خمینی(ره) نعمتی بزرگ در قرن حاضر بود گفت: امام خمینی(ره) در عالم اسلام کم نظیر بود، ایشان تنها فقیه نبودند بلکه در هر علمی در اسلام تخصص داشتند. امام خمینی (ره) لیاقت صد در صدی ولایت فقیه را داشت و خدا نیز این نعمت را به مردم داد.

وی افزود: اینکه برخی افراد می گویند که ولایت فقیه و حکومت اسلامی را امام (ره) آورده تهمت به خدا و امام زمان(عج) می زنند. حکومت اسلامی را خدا به پیامبر (ص) و سپس به ائمه اطهار و پس از آن به مجتهد واجد شرایط سپرده اند.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: جمهوری اسلامی یعنی حکومت اسلامی که در آن ولی فقیه محور و پشتوانه آن جمهوریت که مردم هستند. اینکه امام(ره) فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد به این معنی است.



وی تاکید کرد: ان شاء الله به دست امام زمان (عج) و به رهبری شیعه پرچم اسلام در کره زمین برافراشته می شود.



آیت الله العظمی مظاهری تصریح کرد: جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل با براندازی های بسیاری از سوی دشمنان مواجه بوده زیرا دشمنان نمی خواهند جمهوری اسلامی باشد. باید بدانیم مردم پشتوانه نظام بوده اند اما تردیدی نیست خداوند از انقلاب اسلامی محافظت کرده است.



وی افزود : عقیده داریم جمهوری اسلامی به دست امام زمان (عج) جهانی شود، جمهوری اسلامی همان اسلام است و به همین دلیل براندازها هرچه سعی کردند موفق نشدند، مردم در طول این سالها زحمات بسیاری کشیدند و خوب نشان دادند که ما تابع ولایت فقیه هستیم و به همین دلیل پیروز بوده ایم.



آیت الله العظمی مظاهری تاکید کرد: بر همه واجب و لازم است به هر اندازه که می توانند جمهوری اسلامی را تقویت کنند. جمهوری اسلامی مصداق شجره طیبه قرآن است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های حزب موتلفه اسلامی در قبل و پس از انقلاب گفت: همه می دانند که موتلفه اسلامی حزبی ریشه دار است و از مصادیق شجره طیبه قرآن است.



این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به تحزب در کشور بیان داشت: امام (ره) راجع به حزب جمهوری اسلامی مطالبی را بیان کردند اما بارها فرمودند که تحزب خوب است، حزب موتلفه اسلامی سیاست باز نیست و کارهای خوب می تواند انجام دهد. موتلفه اسلامی را بالاتر از حزب می دانم، بلکه بسیاری از افراد این حزب ریشه در انقلاب دارند.



آیت الله العظمی مظاهری گفت: ارادتی که نسبت به موتلفه اسلامی دارم به خاطر ریشه هایی است که داشته اید و به این ریشه ها افتخار کنید. جوانها باید بدانند که حزب موتلفه اسلامی چه کارهای ارزنده ای برای جمهوری اسلامی انجام داده است.



وی با اشاره به جوانگرایی اظهار داشت: جوانگرایی خوب است اما باید افراد قدیمی و با تجربه جوانها را هدایت کنند و موتلفه اسلامی افراد شاخصی مانن آقای عسگری اولادی دارد که نورانیت خاصی دارند.موتلفه اسلامی زحمات بسیاری کشیده که باید قدر دانست و از این نعمت بزرگ استفاده کنید.

این مرجع تقلید شیعیان همچنین با تاکید بر نقش زنان در جمهوری اسلامی ابراز داشت: زنان در زمان مبارزه دوشادوش مردان حرکت کردند و نسبت به انقلاب اسلامی حق بزرگی دارند که باید استفاده کرد.



آیت الله العظمی مظاهری با تاکید بر ضرورت حفظ حجاب و عفاف اظهار داشت: زنان که در اجتماع و مسئولیت ها وارد می شوند باید به عفاف و حجاب ضربه بخورد. باید به حجاب و عفاف توجه ویژه ای داشته باشند و یکی از کارهای موتلفه اسلامی این است که عفاف و حجاب را زنده نگه دارد.



همچنین در این دیدار محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای این حزب گفت: ایستادن و خنثی کردن فتنه های دشمنان باید زیر چتر روحانیت باشد و ما در هیچ مقطعی از انقلاب نباید از این مساله غفلت کنیم.



وی افزود: ما این تصور را که بدون روحانیت می توان راه را پیدا کرد باطل می دانیم و اصولگرایی منهای روحانیت را اصولگرایی منهای اصولگرایی می دانیم.



حبیبی تاکید کرد: در راس هرم روحانیت ولی فقیه قرار دارد و هرکس با هر لباس روشنفکری و یا حتی روحانیت مقابل رهبری بایستد مقابل او می ایستیم.



وی ادامه داد: موتلفه اسلامی با داعیه زیر پرچم روحانیت حرکت کردن تاسیس شده و در طول سالها فعالیت در همین خط حرکت کرده است.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: کار سیاسی را بدون اینکه در چارچوب دین باشد سیاسی کاری می دانیم.



