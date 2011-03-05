۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

"پاکستان" به چاپ رسید

کتاب "پاکستان" از مجموعه "جهان‌ ما" نوشته کیومرث امیری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه جهان ما شامل کتابهایی است که به طور مختصر اما کاربردی و مفید به معرفی کشورهای جهان می‌پردازد. هر کدام از کتابهای این مجموعه افزون بر آنکه می‌تواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد قابلیت این را دارد تا به‌عنوان یک راهنمای دستی در مسافرت استفاده شود.

در کتاب "پاکستان" ضمن بررسی سرزمین و اقلیم این کشور به مسائل دیگر همچون سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و همچنین زندگی و مردم این کشور پرداخته می‌شود.

بخش سفر و گردشگری از دیگر قسمتهای خواندنی این کتاب محسوب می‌شود که می‌تواند برای مسافران و گردشگران به این کشور مفید باشد.

در این کتاب می‌خوانیم: پاکستان با مناظر بدیع، مردمانی خونگرم و مهربان و آثار باستانی تماشایی، یکی از مناطق مورد علاقه توریستهای اروپایی، آمریکایی و اعراب است. قیمتهای ارزان، نزدیکی به هند، چین و کوه بلند هیمالیا از دیگر دلایل توجه گردگشران خارجی به این کشور است.

کتاب "پاکستان" با شمارگان 3000 نسخه در 181 صفحه و به قیمت 2500 تومان از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر منتشر شده است.
 

