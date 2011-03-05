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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

در ایام نوروز؛

طرح کنترل سلامت در محورهای ایلام اجرا می شود

طرح کنترل سلامت در محورهای ایلام اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه ایلام از اجرایی شدن طرح کنترل سلامت رانندگان در ایام تعطیلات نوروزی دراستان خبرداد.

 فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اعلام این خبر گفت: 18 تیم ازگشت های محسوس و نامحسوس پلیس راه ایلام در طول تعطیلات نوروزی با استقراردر محورهای مواصلاتی استان به گشت زنی خواهند پرداخت.

 وی گفت: پلیس راه با رانندگان متخلفی که در طول مسیر به انجام حرکات خطر ناک، از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ می کنند برخورد شدید خواهد کرد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در صورت مشاهده هرگونه حرکات غیرطبیعی از رانندگان، خودروهای آنها را متوقف کرده و از رانندگان تست سلامت گرفته خواهد شد.

سرهنگ شیری با بیان اینکه تست سلامت یا تست اعتیاد از رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل انجام می شود و در صورتی که جواب مثبت باشد از حرکت خودرو جلوگیری می شود.

فرمانده پلیس راه در پایان توزیع سی دی و بروشور آموزشی بین رانندگان، امداد رسانی به مسافرین با همکاری امداد خودرو و هلال احمر و ... را از دیگر برنامه های پلیس راه انتظامی استان در تعطیلات نوروز عنوان کرد.

کد مطلب 1267226

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