طرح کنترل سلامت در محورهای ایلام اجرا می شود

فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اعلام این خبر گفت: 18 تیم ازگشت های محسوس و نامحسوس پلیس راه ایلام در طول تعطیلات نوروزی با استقراردر محورهای مواصلاتی استان به گشت زنی خواهند پرداخت.

وی گفت: پلیس راه با رانندگان متخلفی که در طول مسیر به انجام حرکات خطر ناک، از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ می کنند برخورد شدید خواهد کرد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در صورت مشاهده هرگونه حرکات غیرطبیعی از رانندگان، خودروهای آنها را متوقف کرده و از رانندگان تست سلامت گرفته خواهد شد.

سرهنگ شیری با بیان اینکه تست سلامت یا تست اعتیاد از رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل انجام می شود و در صورتی که جواب مثبت باشد از حرکت خودرو جلوگیری می شود.

فرمانده پلیس راه در پایان توزیع سی دی و بروشور آموزشی بین رانندگان، امداد رسانی به مسافرین با همکاری امداد خودرو و هلال احمر و ... را از دیگر برنامه های پلیس راه انتظامی استان در تعطیلات نوروز عنوان کرد.