به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با عنوان اصلی "خطابه‌های نوبل ادبیات" با عنوان فرعی "خدمت به حقیقت، خدمت به آزادی" توسط این ناشر (انتشارات نگاره آفتاب) و برای اخذ مجوز راهی ارشاد شده است.

در این کتاب خطابه‌های نویسندگانی که در 6 سال اخیر برنده جایزه ادبی نوبل شده‌اند شامل هرولد پینتر، اورهان پاموک، دوریس لسینگ، ژان ماری گوستاو لوکلزیو، هرتا مولر و ماریو بارگاس یوسا را به همراه خطابه آلبر کامو را در سال 1957 آمده است.

دلیل همنشینی خطابه نوبل کامو در کنار خطابه‌های دیگر نویسندگان یادشده، اهمیت سخنرانی این نویسنده فرانسوی است؛ بسیاری از منتقدان سخنرانی آلبر کامو را به هنگام دریافت نوبل نافذترین خطابه در طول تاریخ نوبل می‌دانند.

این سخنرانی‌ها را رضا رضایی به فارسی برگردانده است و به زودی پس از اخذ مجوز در کتابی 250 صفحه‌ای روانه بازار می‌شود.

جایزه نوبل ادبیات یکی از پنج جایزه نوبل است و هر سال به نویسنده‌ای داده می‌شود که به گفته آلفرد نوبل "برجسته‌ترین اثر با گرایش آرمانخواهانه" را نوشته باشد. منظور از "اثر" معمولاً مجموعه کارهای نویسنده‌ است گرچه گاه در متن مربوط به جایزه از آثار مشخص نیز نام برده شده ‌است.

برنده این جایزه را آکادمی سلطنتی سوئد تعیین و در اوایل اکتبر هر سال نام او را اعلام می‌کند.

