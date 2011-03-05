نمایشگاه دائمی توانمندیهای معلولان در ایلام راه اندازی می شود

زهرا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه دستاوردهای معلولان در زمینه های مختلف ادبی، هنری، صنایع دستی، کشاورزی، دامپروری و... جمع آوری و در معرض دید قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف حمایت از معلولان، شناسایی و توانمندسازی استعدادهای آنها، ایجاد انگیزه در معلولان و تلفیق اجتماعی آنها برپا خواهد شد.

اضافه کرد: بر این اساس به کلیه شهرستانهای استان اعلام شده تا شناسنامه معلولان توانمند را تهیه و به این اداره کل اعلام کنند.

نادری همچنین از برگزاری نخستین جشنواره معلولان توانمند، مخترع و مبتکر با هدف تجلیل از این جامعه در مرکز استان خبر داد.

وی از اختصاص سهمیه بنزین ویژه به معلولان این استان از سوی سازمان بهزیستی کشور خبر داد.

نادری افزود: 183 هزار و 433 لیتر سوخت سهمیه بنزین برای 9ماهه امسال به معلولان دارای شرایط استان اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: این میزان سهمیه سوخت بین معلولان استان توزیع می شود و معلولان جسمی، حرکتی شدید در اولویت دریافت این سهمیه سوخت قرار دارند.

وی اظهار کرد: طبق آمار موجود هم اکنون یک هزار و 950 معلول در این استان دارای وسیله نقلیه هستند.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف حمایت از معلولان برای حضور در جامعه صورت می گیرد ، گفت: حداکثر 450 لیتر بنزین سهمیه به این معلولان تعلق می گیرد.

به گفته نادری اختصاص سهمیه سوخت خودرو به معلولان از دو سال پیش آغاز شده است.

بیش از 10هزار معلول در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی بهزیستی قرار دارند.