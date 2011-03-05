خبرنگاران مهمترین ابزار ارتقای ارزشها و تقویت بنیان جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی معبودی ظهر شنبه در همایش خبرنگاران افتخاری بسیج افزود: جایگاه خبرنگاری یک جایگاه برجسته ای است به لحاظ اینکه خبرنگار واسط بین مردم و مسائل و حوادثی است که در جامعه اتفاق می افتد و می توان گفت به نوعی نقش پیامبری و پیام رسانی دارد.

وی با اشاره به اینکه نقش خبرنگاری نقش پیامبری است و پیام رسان پیام الهی است بنابراین خبرها را با محتوای ارزش های الهی در جامعه قرار می دهند از این جایگاه والا برخوردار هستند .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار المهدی (عج ) اظهار داشت : خبرنگار با دو رویکرد متفاوت در جامعه تاثیر گذار باشد یکی اینکه خبرنگار در ر و پاشی بنیان های اساسی و اصل جامعه قرار بگیرد و نظام سلطه که در این رویکرد نقش جدی را ایفا می کند پایه های اصلی جامعه را به هم ریزد و با مافیای رسانه ای و جریان رسانه ای در راستای پوچ گرایی حرکت کند و ترویج ثروت قدرتمندان ارزشی را داشته باشد

حجت الاسلام معبودی همچنین یاد آور شد : این رویکرد اپراتوری خبری که هزینه های گزافی را در این حوزه انجام می دهد بنابراین در سال گذشته آمریکا در خصوص خبر رسانه ای به عنوان نظام سلطه مطرح بوده که با 6 درصد جمعیت کشور 75 درصد تبلیغات بین المللی خبری را دارد و با راه اندازی بنگاه های تبلیغاتی سالانه 45 میلیون دلار و و 6 میلیارد صرف دستگاههای رسانه ای کرده که سالانه با استخدام 8 هزار کارمند و 1200 ایستگاه رادیویی و 500 روزنامه و 11 هزار نشریه بیش از 400 میلیون دلار هزینه کرده است

وی گفت : همه این برنامه ها و تبلیغات در جهت پوچ گرایی است و لذا حرکت و رویکرد خبرنگار در این جهت کاملا به سمت پایمال کردن حیثیت انسانی است و نظام سلطه در این جهت حرکت می کند و همانطور که در حال حاضر در انقلابهای عربی این رویکرد به خوبی از سوی خبرنگاران و رسانه های غربی منعکس می شود .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان افزود : خبرنگاران با چشم و گوش باز در مقابل این رسانه های سلطه ایستادگی کرده همانطور که در طول 32 سال گذشته جهان غرب با تمام سلاحهای سخت ، نرم و نیمه سخت تمام توطئه ها را در براندازی نظام اسلامی تدارک دیدند چرا که با حضور ولی فقیه این توطئه بر چشیده شد



حجت الاسلام معبودی در ادامه رویکرد دوم تاثیر گذاری خبرنگاران را اجرایی کردن و حرکت در مدینه فاضله عنون کرد و خاطر نشان کرد :خبرنگار می تواند در راستای تقویت ارزش ها و پایه های جامعه حرکت کند و بنیان جامعه را تقویت کند و رشد و بالندگی در همه عرصه ها را داشته باشد و با قلم ارزش مدار انسانی حرکت کند و با ضد ارزشها مقابله و آموزه های دینی را تقویت کند و با این رویکرد تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد .

وی همچنین حرکت در راستای خدا محوری ، خداپرستی ، عدالت محوری راست محوری ، را از عوامل تاثیر گذار و سوق دهنده به مدینه فاضله برشمرد و اعلام کرد: امروز مشکل دنیای غرب این است که خدامحوری را که در جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران است را از بین برده و قران و ارزشهای دینی را پایمال کنند و ضد ارزشها را در جامعه اسلامی حاکم کنند لذا که در بسیاری از انقلابها انقلاب مخملین و ضد ارزشی توسعه پیدا کرده است .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان حرکت درست در سمت و سوی درست رسانه و نگاه عمیق به ریشه های فساد و مقابله با آن را براساس رویکرد خدامحوری و رسیدن به مدینه فاضله را در تقویت ارزشهای دینی و استحکام پایه های جامعه و منفعت در همه حوزه ها را بسیار مهم دانست و افزود :خبرنگار باید ریشه های فساد را شناسایی کند و به مردم اطلاع رسانی کند بنابراین عدم انجام درست این کار پیامدهای بدی را به دنبال خواهد داشت .

وی بیان کرد: تبیین درست ارزشهای اسلامی و شناسایی فساد در جامعه مهم ترین وظیفه خبرنگاران است که باید تلاش مضاعف را داشته باشند.