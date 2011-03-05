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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

راه اندازی شبکه مجازی دانشجویان ایرانی خارج کشور

راه اندازی شبکه مجازی دانشجویان ایرانی خارج کشور

شبکه مجازی دانشجویان ایرانی خارج کشور به گفته مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ایجاد ارتباط قوی میان دانشجویان ایرانی خارج کشور طراحی و راه‌اندازی می‌شود.

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: یکی از مشکلاتی که دانشجویان ایرانی خارج کشور با آن مواجه هستند این است که ارتباطاتشان بعضا ضعیف است لذا وجود یک شبکه ارتباطی بین دانشجویان ایرانی خارج کشور به شدت احساس می‌شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور در مواردی معتقدند که اگر فضای مجازی ارتباطی بین آنها ایجاد شود علاوه بر اینکه ارتباط و نزدیک بودن دانشجویان ایرانی خارج کشور را تسهیل می‌کند بسیاری از خلأهای فرهنگی‌شان نیز رفع می‌شود.

دارا با اشاره به فعالیت دانشجویان ایرانی خارج کشور برای شبکه‌سازی ارتباطی بین خودشان گفت: البته در صورتی که یک اقدام ستادی در زمینه ایجاد شبکه مجازی دانشجویان ایرانی خارج کشور صورت گیرد، فضایی ایجاد می‌شود تا دانشجویان ایرانی خارج کشور به واسطه ارتباطی که با یکدیگر پیدا می‌کنند در مناسبت‌های مختلف از جمله عاشورا فرصت دور هم جمع شدن را پیدا کنند.

وی افزود: در صدد هستیم هم ارتباط داخل را با دانشجویان ایرانی خارج کشور قوی کنیم و هم اینکه یک فضای مجازی تعریف کنیم که دانشجویان ایرانی خارج کشور از طریق این فضا بتوانند ارتباط قوی با یکدیگر داشته باشند.

کد مطلب 1267235

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