بازداشت 16 نفر به اتهام تلاش برای اعتصاب نامحدود/ زخمی شدن 3 معترض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مناطق مختلف یمن شب گذشته شاهد تظاهرات های گسترده بود. حاضران در این تظاهرات که در شهرهایی همچون "عدن"، "تعز"، "الحوطه" و شبام" برگزار شد با سر دادن شعارهایی اعلام کردند که تنها خواستار کناره گیری "علی عبدالله صالح" از قدرت هستند و وعده های دیگر را نخواهند پذیرفت.

نیروهای امنیتی یمن برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشک آور و شلیک تیر هوایی استفاده می کردند که این امر منجر به زخمی شدن 3 تن از معترضین شد.

این اقدامات در حالی صورت گرفت که علی عبدالله صالح چندی پیش مدعی شده بود تامین امنیت معترضین باید حفظ شود.

تظاهرات کنندگان همچنین اعلام کردند که از فساد [اقتصادی] و افزایش بیکاری در کشور که 40 درصد آن درآمد حدود 2 دلار دارند به تنگ آمده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که مسئولان یمنی 16 تن از کسانی که برای اعتصاب نامحدود در شهر عدن تلاش می کردند را بازداشت کردند.

این افراد قصد داشتند اعتصاب نامحدودی را تا زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح در مقابل مسجد "النور" در محله "الشیخ عثمان" در عدن آغاز کنند.