خراسان جنوبی در تعداد موقوفات جایگاه هفتم کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حمزه جمالی، پیش از ظهر شنبه در دومین همایش "همیاران وقف" و تجلیل از واقفین و خیرین و خادمین بقاع متبرکه استان، با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای 50 هزار و 147 موقوفه است، اظهار داشت: از این تعداد موقوفه بالغ بر 14 هزار رقبه منشعب می شود.

وی اضافه کرد: همچنین خراسان جنوبی در بهره ‌وری از موقوفات جایگاه چهارم کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

حجت الاسلام جمالی بر ترویج فرهنگی وقف در جامعه تاکید کرد و افزود: باید در این راستا به گونه ای فرهنگ سازی شود، که وقف در زمینه 14 معصوم نیت شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از موقوفات استان مغفول مانده و کم توجهی می شود، عنوان کرد: کمبود نیروی انسانی که در حال حاضر این مجموعه با 44 نفر نیروی انسانی فعالیت می کند، یکی از این عوامل است.

حجت الاسلام جمالی به تعداد موقوفات در شهرستانها اشاره کرد و ادامه داد: شهرستان سربیشه با 434 موقوفه، سرایان 356، قاین 638، فردوس 583، بشرویه 353، خضری 195و شهرستان های بیرجند و درمیان با 2 هزار و 175موقوفه، موقوفات استان را تشکیل می دهند.

وی به وجود 16 هزار و 500 هکتار زمین کشاورزی وقفی در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: در این زمین ها آبیاری قطره ای، تسطیح اراضی و ... وجود ندارد که موجب هدر رفتن این سرمایه استان می شود.

وی از ارسال 79 اثر به دبیرخانه جشنواره وقف چشمه همیشه جاری خبر داد و گفت: این تعداد آثار توسط 69 نفر خلق شده که 25 نفر به عنوان برگزیده به مرحله کشوری راه یافته اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌ جنوبی با اشاره به اینکه این جشنواره در 14 رشته برگزار شده است، یادآور شد: شرکت کنندگان در 10رشته عکاسی، پوستر، نقاشی، داستان کوتاه، فیم و فیلم نامه شرکت کرده و در 9 رشته حائز رتبه شده اند.