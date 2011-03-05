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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۳

حداد عادل در جمع خبرنگاران:

یکی از ماموریت‌های آیت‌الله طالقانی در انقلاب ایجاد وحدت بود

یکی از ماموریت‌های آیت‌الله طالقانی در انقلاب ایجاد وحدت بود

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نکوداشت آیت الله طالقانی گفت: ایشان در همه عمر برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی تلاش کرد و این دو را از هم جدا نمی دانست، در واقع قوت استبداد داخلی را به سبب اتکا به استعمار خارجی می دانست و معتقد بود که مبارزه با یکی از این دو جدای از دیگری ممکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حداد عادل در حاشیه مراسم گرامیداشت صدمین سال تولد آیت الله طالقانی در جمع خبرنگاران در خصوص ابعاد شخصیتی آیت الله طالقانی گفت: مهمترین جنبه حیات فکری، اجتماعی و سیاسی آیت الله طالقانی این است که ایشان به عنوان یک روحانی و عالم دینی مبارزه با طاغوت و تلاش در راه استقلال و آزادی جمهوری اسلامی را وجه همت خود در سراسر عمر قرار  داد و به نتیجه  نیز رسید.

وی در خصوص مهمترین دغدغه آیت الله طالقانی اظهار داشت : ایشان در همه عمر برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی تلاش کرد و این دو را از هم جدا نمی داشت ، در واقع قوت استبداد داخلی را به سبب اتکاء به استعمار خارجی می دانست و معتقد بود که مبارزه با یکی از این دو جدای از دیگری ممکن نیست.

حداد عادل تصریح کرد: ایشان صاحب یک فکر جهانی اسلامی بود و عالم به روزگار خودش بود و جریانات زمان را همانند شهید مطهری، بهشتی و در راس همه حضرت امام خمینی (ره) می دانست.

وی همچنین با اشاره به نظر آیت الله طالقانی در خصوص وحدت ملت تاکید کرد : ایشان تکیه بسیاری بر روی وحدت داشتند و چون خودشان  با سلیقه های گوناگون آشنا بودند، دوستان بسیاری در گرایش های مختلف سیاسی و مذهبی داشتند و همین امر باعث می شد همه به ایشان توجه داشته باشند ، که یکی از ماموریت ایشان در انقلاب ایجاد وحدت بود.

وی ادامه داد: عده ای در این فضا به آیت الله طالقانی نزدیک می شدند تا ایشان را به سمت خودشان بکشانند ولی موفق نبودند و آیت الله طالقانی در ایجاد وحدت موثر بودند.

کد مطلب 1267240

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