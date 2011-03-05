به گزارش خبرنگار مهر، حداد عادل در حاشیه مراسم گرامیداشت صدمین سال تولد آیت الله طالقانی در جمع خبرنگاران در خصوص ابعاد شخصیتی آیت الله طالقانی گفت: مهمترین جنبه حیات فکری، اجتماعی و سیاسی آیت الله طالقانی این است که ایشان به عنوان یک روحانی و عالم دینی مبارزه با طاغوت و تلاش در راه استقلال و آزادی جمهوری اسلامی را وجه همت خود در سراسر عمر قرار داد و به نتیجه نیز رسید.

وی در خصوص مهمترین دغدغه آیت الله طالقانی اظهار داشت : ایشان در همه عمر برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی تلاش کرد و این دو را از هم جدا نمی داشت ، در واقع قوت استبداد داخلی را به سبب اتکاء به استعمار خارجی می دانست و معتقد بود که مبارزه با یکی از این دو جدای از دیگری ممکن نیست.

حداد عادل تصریح کرد: ایشان صاحب یک فکر جهانی اسلامی بود و عالم به روزگار خودش بود و جریانات زمان را همانند شهید مطهری، بهشتی و در راس همه حضرت امام خمینی (ره) می دانست.

وی همچنین با اشاره به نظر آیت الله طالقانی در خصوص وحدت ملت تاکید کرد : ایشان تکیه بسیاری بر روی وحدت داشتند و چون خودشان با سلیقه های گوناگون آشنا بودند، دوستان بسیاری در گرایش های مختلف سیاسی و مذهبی داشتند و همین امر باعث می شد همه به ایشان توجه داشته باشند ، که یکی از ماموریت ایشان در انقلاب ایجاد وحدت بود.

وی ادامه داد: عده ای در این فضا به آیت الله طالقانی نزدیک می شدند تا ایشان را به سمت خودشان بکشانند ولی موفق نبودند و آیت الله طالقانی در ایجاد وحدت موثر بودند.