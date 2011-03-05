نقشه دانشگاه اسلامی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ‌شاطری -دبیر شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در جلسه شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از دو مصوبه شورای اسلامی شدن در باب کاهش ساعت موظفی تدوین مسؤلان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و همچنین طرح تدوین "نقشه جامع دانشگاه اسلامی" ذیل اسناد بالاتر "نقشه جامع علمی کشور" و "نقشه مهندسی فرهنگی" خبر داد.

دبیر شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی افزود: آیین‌نامه فعلی مدیریت دانشگاه‌ها مصوبه سال 1370 است و با توجه به گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تحولات وضعیت داخلی و محیطی دانشگاه‌ها در طی دو دهه گذشته لازم بود که آیین‌نامه مذکور در دو حوزه محتوایی و ساختاری مورد بازنگری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در آیین‌نامه مذکور ضمن رفع برخی ابهامات در ساختار و شرح وظایف قسمتهای مختلف دانشگاه‌ها و تجمیع تغییراتی که به صورت پراکنده طی این 19 سال به تصویب رسیده، نسبت به تعریف شرح وظایف معاونت فرهنگی دانشگاه‌ها (مصوبه جلسه 178 شورای اسلامی‌شدن) و همچنین بازتعریف مسؤلیت سایر معاونت‌های دانشگاه‌ها برای هماهنگی بیشتر و کارآمدتر شدن در جهت تولید علم متناسب با نیازهای بومی و شاخص‌های ایرانی ـ اسلامی و آموزش متخصصان توانمند و متعهد پرداخته شد.

شاطری ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ آیین‌نامه فوق شاهد کارآمدتر شدن مدیریت دانشگاه‌ها در جهت تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله و اجرای اسناد بالادستی از قبیل نقشه جامع علمی کشور و نقشه‌ مهندسی فرهنگی باشیم.