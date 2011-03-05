نقشه دانشگاه اسلامی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام شاطری -دبیر شورای اسلامیشدن دانشگاهها و مراکز آموزشی در جلسه شورای اسلامیشدن دانشگاهها و مراکز آموزشی از دو مصوبه شورای اسلامی شدن در باب کاهش ساعت موظفی تدوین مسؤلان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و همچنین طرح تدوین "نقشه جامع دانشگاه اسلامی" ذیل اسناد بالاتر "نقشه جامع علمی کشور" و "نقشه مهندسی فرهنگی" خبر داد.
دبیر شورای اسلامیشدن دانشگاهها و مراکز آموزشی افزود: آییننامه فعلی مدیریت دانشگاهها مصوبه سال 1370 است و با توجه به گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تحولات وضعیت داخلی و محیطی دانشگاهها در طی دو دهه گذشته لازم بود که آییننامه مذکور در دو حوزه محتوایی و ساختاری مورد بازنگری قرار گیرد.
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