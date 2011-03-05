فرهنگ وقف در جامعه باید ساماندهی و احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام محمد علی راغبی پیش از ظهر شنبه در اختتامیه جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری در بیرجند، اظهار داشت: آشنایی با فرهنگ وقف باید از دوران تحصیلی در مدارس آغاز شود تا به تدریج این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به اینکه وقف و موقوفات به فراموشی سپرده شده است، خاطر نشان کرد: موقوفات باید در مسیری که نیت واقف باشد هزینه شود.
وی با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه باید امانتدار نیت واقفین باشد، افزود: باید در ترویج فرهنگ وقف، اجرای نیت واقفین و حفظ موقوفات طوری عمل کنیم، تا مردم نسبت به وقف اموال خود اقدام کنند.
حجت الاسلام راغبی با اشاره به اینکه ترویج بخش عترت، بقاع متبرکه و ترویج فرهنگ قرآن که ثقل اکبر است با پشتوانه موقوفات انجام می شود و نیز استمرار می یابد، عنوان کرد: اگر امروز مردم ما با عاشورا، محرم و آستانه متبرکه، مانوس هستند، همه اینها به وقف و موقوفات بر می گردد، که گذشتگان نیت خود را بر آن بنا کردند.
وی با اشاره به تاریخ فرهنگ وقف در کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه آن خیانت ها و انحراف هایی که در رژیم گذشته صورت گرفت مردم را نسبت به وقف و موقوفات که فرهنگ ماندگار اسلام بوده بدبین و نیت واقفین را از مسیر خود نیز منحرف کرد.
وی ترویج وقف و حفظ موقوفات، بکارگیری درآمد موقوفات برای اجرای نیت واقفین، توسعه و بقاع متبرکه و تبدیل آن به قطب های فرهنگی در اقصی نقاط کشور برای حفظ فرهنگ اهل بیت (ع) و ترویج فرهنگ قرآنی را از جمله ماموریت ها سازمان اوقاف و امور خیریه برشمرد.
رئیس دانشکده علوم قرآنی کشور با بیان اینکه انسان بخشی از آنچه را بدست می آورد می تواند با وقف کردن به صدقه جاریه تبدیل کند و در اختیار دیگران قرار دهد، اظهار داشت: متاسفانه در نظام ما آنقدر اتکای به دولت و منابع دولتی زیاد شده که مردم بعضا خود را مسئول هیج اموری نمی کنند.
حجت الاسلام راغبی با اشاره به اینکه در سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت احداث دانشکده علوم قرآنی در خراسان جنوبی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: در این دانشکده رشته های قرآنی که منشا خدمات رسانی قرآنی دارد دایر می شود.
رئیس دانشکده علوم قرآنی کشور در پایان با اشاره به اینکه باید به دنبال دانشگاهی باشیم که مبانی علوم آن مبتنی بری قرآن باشد، یادآور شد: امیدواریم بتوانیم با همت مسئولان استان و مردم و واقفین دانشکده علوم قرآنی را در خراسان جنوبی راه اندازی کنیم.
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