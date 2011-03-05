فرهنگ وقف در جامعه باید ساماندهی و احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام محمد علی راغبی پیش از ظهر شنبه در اختتامیه جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری در بیرجند، اظهار داشت: آشنایی با فرهنگ وقف باید از دوران تحصیلی در مدارس آغاز شود تا به تدریج این فرهنگ در جامعه نهادینه شود .

وی با اشاره به اینکه وقف و موقوفات به فراموشی سپرده شده است، خاطر نشان کرد: موقوفات باید در مسیری که نیت واقف باشد هزینه شود .

وی با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه باید امانتدار نیت واقفین باشد، افزود: باید در ترویج فرهنگ وقف، اجرای نیت واقفین و حفظ موقوفات طوری عمل کنیم، تا مردم نسبت به وقف اموال خود اقدام کنند.

حجت الاسلام راغبی با اشاره به اینکه ترویج بخش عترت، بقاع متبرکه و ترویج فرهنگ قرآن که ثقل اکبر است با پشتوانه موقوفات انجام می شود و نیز استمرار می یابد، عنوان کرد: اگر امروز مردم ما با عاشورا، محرم و آستانه متبرکه، مانوس هستند، همه اینها به وقف و موقوفات بر می گردد، که گذشتگان نیت خود را بر آن بنا کردند .

وی با اشاره به تاریخ فرهنگ وقف در کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه آن خیانت ها و انحراف هایی که در رژیم گذشته صورت گرفت مردم را نسبت به وقف و موقوفات که فرهنگ ماندگار اسلام بوده بدبین و نیت واقفین را از مسیر خود نیز منحرف کرد .

وی ترویج وقف و حفظ موقوفات، بکارگیری درآمد موقوفات برای اجرای نیت واقفین، توسعه و بقاع متبرکه و تبدیل آن به قطب های فرهنگی در اقصی نقاط کشور برای حفظ فرهنگ اهل بیت (ع) و ترویج فرهنگ قرآنی را از جمله ماموریت ها سازمان اوقاف و امور خیریه برشمرد .

رئیس دانشکده علوم قرآنی کشور با بیان اینکه انسان بخشی از آنچه را بدست می آورد می تواند با وقف کردن به صدقه جاریه تبدیل کند و در اختیار دیگران قرار دهد، اظهار داشت: متاسفانه در نظام ما آنقدر اتکای به دولت و منابع دولتی زیاد شده که مردم بعضا خود را مسئول هیج اموری نمی کنند .

حجت الاسلام راغبی با اشاره به اینکه در سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت احداث دانشکده علوم قرآنی در خراسان جنوبی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: در این دانشکده رشته های قرآنی که منشا خدمات رسانی قرآنی دارد دایر می شود .