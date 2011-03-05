به گزارش خبرگزاری مهر، فرید زرینه در مورد مصدومان تیم سرخپوشان پایتخت اظهار داشت: محمد منصوری و اشپیتیم آرفی دو بازیکنی هستند که در حال حاضر تمرینات اختصاصی و دویدن را در دستور کار خود دارند و بزودی به تمرینات گروهی خواهند پیوست.

وی ادامه داد: وحید هاشمیان و رحمان احمدی نیز به دلیل آسیب عضلانی با مصدومیت مواجه هستند و امروز (شنبه) قرار است برای مشخص شدن وضعیتشان عکس MRI بگیرند.





فرید زرینه در پایان افزود: احتمالا رحمان احمدی به بازی برابر پاس خواهد رسید اما به نظر می رسد، سه بازیکن دیگر از همراهی تیم به همدان معاف خواهند بود.



