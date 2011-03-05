۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

زرینه خبر داد:

آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم پرسپولیس/ هاشمیان به دیدار با پاس نمی‌رسد

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص مصدومان این تیم گفت: در حال حاضر چهار بازیکن مصدوم داریم که تلاش می کنیم هر چه سریعتر به تیم اضافه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید زرینه در مورد مصدومان تیم سرخپوشان پایتخت اظهار داشت: محمد منصوری و اشپیتیم آرفی دو بازیکنی هستند که در حال حاضر تمرینات اختصاصی و دویدن را در دستور کار خود دارند و بزودی به تمرینات گروهی خواهند پیوست.

وی ادامه داد: وحید هاشمیان و رحمان احمدی نیز به دلیل آسیب عضلانی با مصدومیت مواجه هستند و امروز (شنبه) قرار است برای مشخص شدن وضعیتشان عکس MRI بگیرند.

فرید زرینه در پایان افزود: احتمالا رحمان احمدی به بازی برابر پاس خواهد رسید اما به نظر می رسد، سه بازیکن دیگر از همراهی تیم به همدان معاف خواهند بود.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و پنجم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 16:15 دقیقه روز دوشنبه در ورزشگاه قدس همدان مهمان پاس خواهد بود.
