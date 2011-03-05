57 دانش ‌آموز خراسان جنوبی به سرزمین وحی اعزام می ‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، موسی تفضلی نسب، صبح شنبه در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: نهمین کاروان عمره دانش آموزی خراسان جنوبی در قالب 57 دانش آموز و سه مربی با همکاری بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت فردا عازم سرزمین وحی می شود.
وی اضافه کرد: هزینه این سفر 765 هزار تومان بوده که 600 هزار تومان توسط بانک ملت وام قرض الحسنه با باز پرداخت سه ساله به دانش آموزان پرداخت شده و مابقی توسط خود دانش آموزان پرداخت شده است.
تفضلی نسب تقویت بنیه اعتقادی و باورهای دینی دانش آموزان، آشنایی با اماکن مقدسه مکه و مدینه، تقویت خودباوری، اعتماد به نفس و ایجاد روحیه مشارکت جویی را از جمله اهداف این سفر معنوی عنوان کرد و بیان داشت: اعزام دانش آموزان از ایستگاه پروازی کرمان انجام خواهد شد.
وی بازدید دانش آموزان از موزه دفاع مقدس کرمان در 15 اسفند را از جمله برنامه های جنبی این سفر برشمرد و افزود: یک دوره آموزشی در روزهای 24 و 25 بهمن با عنوان مناسک حج، احکام، اخلاق، آداب سفر و امنیت، آشنایی با مقررات عربستان برای دانش آموزان برگزار شده است.
تفضلی نسب ادامه داد: این دانش آموزان نخبگان و برگزیدگان مسابقات فرهنگی، هنری، علمی، حافظان و قاریان قرآن کریم و اعضای پیشتازان سازمان دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و اتحادیه انجمن های اسلامی هستند.
رئیس سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی در پایان از افزایش تعداد دانش آموزان اعزام شده به حج در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: امسال یک طرح پژوهشی با عنوان تاثیر عمره بر رفتار دانش آموزان و خانواده های آنها از افراد اعزام شده به عمره انجام می شود.
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