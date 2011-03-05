57 دانش ‌آموز خراسان جنوبی به سرزمین وحی اعزام می ‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، موسی تفضلی نسب، صبح شنبه در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: نهمین کاروان عمره دانش آموزی خراسان جنوبی در قالب 57 دانش آموز و سه مربی با همکاری بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت فردا عازم سرزمین وحی می‌ شود .

وی اضافه کرد: هزینه این سفر 765 هزار تومان بوده که 600 هزار تومان توسط بانک ملت وام قرض‌ الحسنه با باز پرداخت سه‌ ساله به دانش ‌آموزان پرداخت شده و مابقی توسط خود دانش ‌آموزان پرداخت شده است .

تفضلی نسب تقویت بنیه اعتقادی و باورهای دینی دانش ‌آموزان، آشنایی با اماکن مقدسه مکه و مدینه، تقویت خودباوری، اعتماد به نفس و ایجاد روحیه مشارکت جویی را از جمله اهداف این سفر معنوی عنوان کرد و بیان داشت: اعزام دانش آموزان از ایستگاه پروازی کرمان انجام خواهد شد .

وی بازدید دانش آموزان از موزه دفاع مقدس کرمان در 15 اسفند را از جمله برنامه های جنبی این سفر برشمرد و افزود: یک دوره آموزشی در روزهای 24 و 25 بهمن با عنوان مناسک حج، احکام، اخلاق، آداب سفر و امنیت، آشنایی با مقررات عربستان برای دانش آموزان برگزار شده است .

تفضلی نسب ادامه داد: این دانش آموزان نخبگان و برگزیدگان مسابقات فرهنگی، هنری، علمی، حافظان و قاریان قرآن کریم و اعضای پیشتازان سازمان دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و اتحادیه انجمن های اسلامی هستند .