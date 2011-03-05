ناوگروه های ما به هشدارهای رژیم صهیونیستی در طول مسیر توجه نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری در خصوص واکنش های رژیم صهیونیستی نسبت به ورود ناوگروه نیروی دریایی ایران به دریای مدیترانه عنوان کرد: بازتابی که از رژیم صهیونیستی نسبت به حضور ناوگروه جمهوری اسلامی ایران در دریای مدیترانه می بینیم همان ناراحتی است که آنان نسبت به پیشرفت های کشورمان در زمینه های مختلف دارند.

وی با مثبت ارزیابی کردن ورود ناوگروه ایرانی به دریای مدیترانه عنوان کرد: همه موفقیت ما در انجام این حرکت به برکت رمز پیامبر اعظم (ص) بود و موجب شد تا رژیم صهیونیستی بیش از گذشته از اقتدار جمهوری اسلامی ایران بهراسد.

امیر سیاری با اعلام اینکه رژیم صهیونیستی تلاش بسیاری کرد تا برای حرکت ناوگروه دوازدهم ما در طول مسیر موانعی را ایجاد کند اما به لطف الهی موفق نشد، گفت: ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با قدرت هر چه تمامتر به آبهای مدیترانه وارد شد و اقتدار نیروهای مسلح کشورمان را در منطقه به نمایش گذاشت.

وی اضافه کرد: ناوهای رژیم صهیونیستی بارها در طول مسیر ناو ما را صدا کردند اما ما در جواب آنها گفتیم که به شما ربطی ندارد و اصلا توجهی به آنها نکردیم. ضمن اینکه آنها توانایی ایجاد تهدید برای ما را نه دارند و نه خواهند داشت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص توان موشکی این نیرو نیز گفت: توان موشکی ما ابعاد مختلفی را شامل می شود و امروز با اقتدار اعلام می کنیم که در این زمینه کاملا به خودکفایی رسیده ایم.

امیر سیاری با بیان اینکه ما دارای موشک های "سطح به سطح"، "سطح به هوا" و " ساحل به دریا" هستیم، خاطر نشان کرد: ما حتی توانستیم توان موشک های خود را از نظر بحث کیفی که شامل دقت، سرعت و میزان جنگال بالاست ارتقاء دهیم.

وی همچنین در خصوص اعزام ناوگروه به کشورهای دیگر گفت: اعزام ناوگروه به کشورهای دیگر از جمله برنامه های ما به شمار می آید. البته این موضوع در عرف بین المللی وجود دارد زیرا در تعامل بین کشورها بسیار موثر است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش یادآور شد: دو ماه پیش ناوشکن الوند جمهوری اسلامی ایران از کشور سریلانکا واقع در جنوب هندوستان بازدید به عمل آورد ضمن اینکه ناوگروه ما قرار است از بندر عمان و جیبوتی بازدید نمایند و با هماهنگی هایی که صورت می گیرد برای توسعه روابط بین کشورهای منطقه، به احتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران و استفاده کشورهای دیگر از تجارب متخصصین ایرانی این کار صورت گرفته است.

امیر سیاری در ادامه در خصوص انجام رزمایش مشترک با کشورهای دیگر هم گفت: ما یک رزمایش 3 روزه امداد و نجات حدود یک ماه پیش با کشور عمان انجام دادیم که این رزمایش بازتاب جهانی چشم گیری داشت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: همچنین در رزمایش ولایت 89 وقتی که کشتی کشور لیبریا آتش گرفت اولین نیرویی که توانست به آن کمک کند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: همانطور که ما در رزمایش ولایت 89 از چند کشور عربی به عنوان ناظر دعوت کرده بودیم در آینده هم این کار ادامه خواهند داشت.