فروزش با "زمانی برای دوست داشتن" به تبریز می آید

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی در این خصوص به مهر گفت: فیلم سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" ساخته ابراهیم فروزش با حضور وی در تبریز اکران و نقد و بررسی می شود.

شهرام خدایی در خصوص برگزاری نشست سینمایی آینه های روبرو با محوریت فیلم "زمانی برای دوست داشتن" گفت: سینما هنری فراگیر با مخاطب گسترده است و ایجاد رابطه نزدیک هنرمندان با مصرف کنندگان کالای هنری زبان این دو طیف را به هم نزدیک تر می کند.

خدایی با ترسیم سه ضلع مخاطب، هنرمند و اثر برای تولیدات سینمایی برگزاری سلسله نشست های تخصصی آینه های روبرو در حوزه هنری را در راستای تجمیع هنر، هنرمند و اثر هنری دانست و گفت: وجود استعدادهای توانمند در شهرستان ها می طلبد تا با حضور چهره های شاخص سینمایی، نقشه راه هنرمندان با ارائه الگوهای مقتدر به نیکی ترسیم شود.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی با اشاره به مضمون فیلم "زمانی برای دوست داشتن" این فیلم را از آثار خوش ساخت مرتبط با سینمای کودک و نوجوان دانست و گفت: با توجه به اهمیت سینمای کودک و نوجوان در کشور و لزوم توجه بیش از پیش به ظرفیت های این بخش، ابراهیم فروزش کارگردان این فیلم ضمن شرکت در جلسه نقد و بررسی فیلم در خصوص جایگاه سینمای کودک در کشور نیز سخن خواهد گفت.

خدایی همچنین از حضور علی شادمان بازیگر نوجوان این فیلم در این نشست خبر داد.

زمان برگزاری این نشست را ساعت 15 روز چهارشنبه 18 اسفند ماه و محل این نشست سینما ناجی تبریز واقع در اول سربالایی ولی عصر خواهد بود و حضور سینماگران، هنرمندان، دانشجویان و هنردوستان در این نشست آزاد است.

ابراهیم فروزش متولد 1318 تهران و فارغ التحصیل کارگردانی از دانشکده هنرهای دراماتیک است و افتخاراتی چون جایزه بهترین فیلم جشنواره رولان بایکوف ارمنستان، جایزه سیفژ مرکز بین المللی سینمای کودک و نوجوان، جایزه هیئت داوران کودک و نوجوانان کانادایی بیست و هفتمین جشنواره ریموسکی کانادا، لوح تقدیر هیئت داوران سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم لوکاس آلمان و جایزه دن کیشوت هیئت داوران فدراسیون بین المللی کلوپ های سینمایی را دریافت کرده است.