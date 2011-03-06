شیوع بالای مسمومیت زنان در خانه تکانی سال نو

به گزارش خبرنگار مهر، نظافت اسباب و اثاثیه منزل یکی از بدیهی ترین کارهای زنان ایرانی است که در آستانه سال نو و آغاز بهار طبیعت انجام می شود. متاسفانه وسواس بیش از حد برخی از خانمهای خانه دار در نظافت و خانه تکانی، آسیبهای جدی برای سلامت آنها به دنبال دارد که از جمله می توان به تخریب ریه ها در اثر استنشاق گازهای حاصل از شوینده ها و پاک کننده های شیمیایی اشاره کرد.

دکتر عبدالکریم پژومند، رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به افزایش میزان مراجعات ناشی از استنشاق گازهای شوینده های خانگی به مراکز درمانی در ایام پایانی سال که اغلب این افراد را زنان تشکیل می دهند، اظهارداشت: یکی از اتفاقات رایج سنت دیرین خانه تکانی در ایام پایانی سال که گاهی اوقات با حوادث ناگوار همراه می شود، مسمومیتهای ناشی از استفاده همزمان شوینده های اسیدی در محیطهای دربسته است.

وی به استفاده همزمان جوهرنمک و سفید کننده ها در نظافت محیطهای دربسته و کوچک مثل حمام و سرویسهای بهداشتی اشاره کرد و افزود: این کار منجر به آزاد شدن گازهایی مثل اسیدکلرامین در فضا شده که استنشاق آن باعث تحریک قسمتهای بافت تنفسی می شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه گفت: استنشاق این گازها باعث التهابات ریوی شده و گاهی اوقات در افرادی که سابقه آسم و تنگی نفس دارند، می تواند منجر به خطر مرگ شود.

افرادی که در منزل از شوینده های قوی استفاده می کنند، بدون اینکه آن را رقیق کنند با مواد دیگر ترکیب کرده و روی سطوح می ریزند و بدون آنکه از عواقب آن آگاهی داشته باشند، با آب داغ شروع به شستشوی سطح مورد نظر می کنند.

آسیبهای تنفسی به ویژه آسیب حنجره، به دلیل استفاده بی رویه و رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از مواد سفید کننده و پاک کننده شیمیایی از شیوع بالایی در یک ماه پایانی سال برخوردار است.

دکتر مصطفی قانعی، فوق تخصص ریه ضمن هشدار به زنان خانه دار که از ترکیب جوهر نمک و سفید کننده برای از بین بردن لک کاشیها استفاده می کنند، گفت: استنشاق این مواد منجر به بروز آسم و تنگی نفس ­می شود و به مرور در بدن باقی می ماند و هیچوقت بهبودی کامل حاصل نمی­شود.

وی افزود: یکی از مواردی که آسیب جدی به ریه می­رساند استنشاق اسید است و متاسفانه برخی از خانمهای خانه ­دار برای از بین بردن لک کاشیها و سرامیک به مواد شوینده ، سفید کننده اضافه می­کنند و در برخی از مواقع نیز سفید کننده ها را با جوهر نمک ‌در فضای بسته ترکیب می­کنند که استنشاق بخار متصاعد شده از این ترکیب آسیب جدی و جبران ناپذیر به ریه ­ها وارد می ­کند.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مبتلایان به بیماری آسم و آلرژی و نیز کسانی که ریه ­های حساسی دارند به هیچ عنوان نباید از مواد اسیدی مانند سفید کننده و یا هر ماده اسیدی پاک کننده دیگر جهت شستشو استفاده کنند،‌ گفت: کسانی نیز که مبتلا به وسواس هستند باید وسواس خود را درمان کنند و افراد دیگر تا حد ممکن کمترین استفاده را از مواد اسیدی داشته باشند و در صورت استفاده‌ حتما به استاندارد بودن مواد مورد استفاده توجه داشته باشند.

استفاده مداوم از مواد شوینده و پاک کننده ها از جمله جرم گیرها و مواد سفید کننده، سوزش دائم چشم، آلرژی و حتی احتمال بروز سرطان را در زنان خانه دار افزایش می دهد. کاربرد مواد شوینده و پاک کننده از جمله جرم گیرها و مواد سفید کننده در منازل موجب انتشار برخی ذرات شیمیایی خطرناک در حمام، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی می شود که استفاده مداوم ازاین مواد به همراه آب گرم تاثیر منفی آن را دو چندان می کند.