حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه برخی از مربیان دوست دارند در فوتبال هرج و مرج باشد و در این شلوغی هر حرفی که می خواهند بزنند ولی رویه جدید کمیته داوران برقراری نظم و انضباط و بر این اساس با هر نوع بی نظمی برخورد می کنیم.

عسگری تصریح کرد: اظهارات آقای قلعه نویی نقض مقررات کمیته داوران است و به همین جهت از ایشان به کمیته انضباطی شکایت کرده ایم تا در این کمیته پاسخگوی اظهاراتشان باشند.

سرپرست کمیته داوران با بیان اینکه افرادی که صاحب شخصیت حقوقی می شوند باید بدانند این جایگاه برای آنها محدودیت هایی ایجاد می کند، تصریح کرد: متاسفانه مربیانی نظیر آقای قلعه نویی هنوز به وظایف و اختیاراتی که دارند آگاه نیستند و این مسئله باعث می شود هر حرف و اظهارنظری را به زبان بیاورند و این مغایر با مقررات کمیته داوران است.

وی با تاکید بر اینکه کمیته داوران با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد اظهار داشت: هیچ مربی و بازیکنی حق اظهار نظر در مورد عملکرد داوران را ندارد و در صورت هرگونه تخلفی در این زمینه اینگونه افراد به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد .

عسگری با بیان اینکه این مقررات "من درآوردی" نیست و فیفا و ای . اف .سی هم نسبت به ممنوعیت هرگونه اظهارنظر در مورد داوری تاکید دارند افزود: این قانونی است که پیش از این در کمیته داوران وجود داشته و در دوره جدید تنها این قانون بطور جدی اجرا می شود.

سرپرست کمیته داوران درخصوص اینکه قلعه نویی مدعی شده است با اینگونه قوانین مربیان باید "لال شوند" اظهار داشت: ما با هیچ مربی و بازیکنی غرض شخصی نداریم و تنها بدنبال اجرای قانون هستیم و امیدوارم همه اهالی فوتبال هم به قانون احترام بگذارند و اجازه بدهند نظم و انضباط در جامعه داوری فوتبال حاکم شود.