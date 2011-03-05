ناصر صالح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در ارزیابی اش از وضعیت فعلی فوتسال ایران گفت: اگر بخواهیم به طور دقیق بررسی کنیم می بینیم که اوضاع بهم ریخته است. حتی اگر ما در بازی با برزیل هم به موفقیتی دست پیدا می کردیم بازهم مشکلاتی که داشتیم پابرجا بود.

وی ادامه داد: مشکلات تیم ملی در دیدار برابر برزیل همان مشکلاتی بود که از قبل هم وجود داشت. ما از نظر فنی برای فوتسال باید برنامه داشته باشیم که چطور پس از پیش افتادن از برتری مان محافظت کنیم و بتوانیم برنده آن بازی باشیم. وقتی تیم ما جلو می افتد و نمی توانیم بازی را حفظ کنیم یعنی اینکه برنامه ای برای این نوع بازی نداریم.

مدرس فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه خاطرنشان کرد: اگر می بینید که این مشکلات در تیم ملی وجود دارد بخش عمده اش به مشکلات باشگاه ها برمی گردد. وقتی بازیکنان ملی پوش ما در تیم های باشگاهی خود خوب تمرین نمی کنند نتیجه اش همین می شود که در تیم ملی مشکل دارند.

ناصر صالح ادامه داد: یک مربی باید برای تمام لحظات بازی برنامه داشته باشد و بازیخوان خوبی باشد. رکن موفقیت یک تیم و مربی این است که باید بداند زمانی که تیمش گل خورد و یا گل پیش افتاد باید چکار کند. وقتی پیش هستیم اگر توانستیم از گل مان محافظت کنیم یعنی برنامه داریم و با تفکرات بازی می کنیم اما اگر گل خوردیم نشان می دهد که بازیکنان با احساس شان بازی کرده اند و این اصلا خوب نیست.

این مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد احتمال حضور جوراندیرو در تیم ملی بزرگسالان ایران گفت: امیدوارم این اتفاق رخ ندهد چرا که این مربی هیچ کارنامه موفقی در فوتسال ایران نداشته و نمی تواند به تیم ملی کمک کند. او در اندازه های تیم ملی فوتسال ایران نیست و بعید می دانم فدراسیون فوتبال نیز مرتکب چنین اشتباهی شود.

ناصر صالح در مورد انتخاب سرمربی برای تیم ملی گفت: اعتقاد دارم ما مربیان بسیار خوبی در فوتسال ایران داریم که فدارسیون می تواند به آنها اعتماد کند و هدایت تیم ملی را به یک مربی داخلی بسپارد. فوتسال ایران این پتانسیل را دارد که با همین مربیان داخلی به موفقیت های بیشتری دست پیدا کند.