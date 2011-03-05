به دنبال تقویت توان دفاعی خود در منطقه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری در تشریح جزئیات عملیات ناوگروه دوازدهم این نیرو برای حضور در آبهای مدیترانه اظهار داشت: دوازدهمین ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی ایران اوایل بهمن ماه سال جاری برای انجام ماموریت به دریا عزیمت کرد. این ناوگروه هم مانند سایر ناوگروه ها اولین هدفش برقراری امنیت در خطوط کشتیرانی در خلیج عدن بود. البته دو سال است که ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در این منطقه برای حفظ امنیت حضور دارد.

وی با اشاره به تفاوت این ناوگروه با 11 ناوگروه دیگر عنوان کرد: در ناوگروه دوازدهم ما تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام خمینی نوشهر حضور داشتند که با انجام این عملیات بحث کارورزی آنها که سالی یک بار به مدت 2 ماه است نیز انجام شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه به دلیل انجام دومین هدف اعزام ناوگروه دوازدهم که همان حضور کارورزی دانشجویان بود این ناوگروه از خلیج عدن خارج شد و از طریق تنگه باب المندب وارد دریای سرخ شد و امنیت آن منطقه را به ناوگروه سیزدهم نیروی دریایی ارتش واگذار کرد.

وی خاطر نشان کرد: اتفاقی که برای ناوگروه ما در بدو ورود به دریای سرخ افتاد حمله دزدان دریایی به کشتی هنگ کنگی بود که پس از دریافت درخواست کمک کشتی هنگ کنگی ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعزام ناوشکن الوند موفق شد با دزدان دریایی مقابله کند و کشتی هنگ کنگی را نجات دهد و آن را تا مسیری اسکورت نماید.

امیر سیاری ادامه داد: بعد از آن ناوگروه دوازدهم در بندرگاه جده عربستان مدت 5 الی 6 روز پهلو گرفت و برنامه های از پیش تعیین شده را انجام داد. همچنین اعضای این ناوگروه موفق به زیارت خانه خدا و مسجد النبی شدند.

وی افزود: سپس ناوگروه به سمت خلیج سوئز حرکت کرد و در ورودی این خلیج مشغول گشت زنی شد تا اینکه هماهنگی های لازم با کشور مصر برای عبور از کانال سوئز انجام شود زیرا رفت و آمد از کانال سوئز به دست کشور مصر است و ما به دلیل اینکه خصومتی با مصر نداشتیم توانستیم هماهنگی های لازم را برای عبور از کانال سوئز انجام دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اعلام اینکه نیروی دریایی ارتش بعد از گذشت 32 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اولین بار بود که از کانال سوئز عبور می کرد و این افتخاری بود برای ایران که توانست پرچم خود را در آبهای مدیترانه به اهتزاز در آورد گفت: در حقیقت معنای راهبردی بودن نیروی دریایی در اینجا مشخص می شود به طوریکه این نیرو بتواند در پهنه آبهای آزاد پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز در آورد.

وی گفت: بعد از آن در بندر لاذقیه سوریه ناوگروه دوازدهم پهلو گرفت و پس از 5 روز آنجا را ترک کرد و در مورخه 12/12/89 موفق شد مجددا از کانال سوئز عبور کند و هم اکنون در دریای سرخ در حال انجام ماموریت است.

امیر سیاری در بیان اهداف دیگری که ناوگروه دوازدهم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دنبال می کرد گفت: از جمله اهداف دیگر ما در بحث فرامرزی ابلاغ پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مسلمان بود و همچنین تحکیم روابط دوستانه ای که می بایست با کشورهای منطقه داشته باشیم و دیگر اینکه به دلیل حضور دانشجویان در این ناوگروه ما پیام دانشجویی صلح و دوستی را به همه کشورهای منطقه اعلام کردیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش یادآورشد: ما با هیئت بلند پایه ای از تهران به دمشق به صورت هوایی رفتیم و از آنجا به بندر لاذقیه سوریه عزیمت کردیم. ضمن اینکه جلساتی را با مسئولان و فرماندهان عالیرتبه این کشور از جمله فرمانده ستاد ارتش ، وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی این کشور انجام دادیم و در آن تقویت ارتباطات و تعاملات مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نهایتا منجر به امضای تفاهم نامه ای شد.

وی اضافه کرد: اولین موضوع در این تفاهم نامه بازدید فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح سوریه از توانمندی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود به طوریکه آنها خواستار آن شدند که با اعزام کارشناس از نزدیک با توانایی های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران آشنا شوند. ضمن اینکه هماهنگی هایی صورت گرفت تا نیروی دریایی ارتش سوریه به عنوان ناظر در رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ حضور داشته باشد.

امیر سیاری ادامه داد: همچنین موضوع آموزش در سطوح مختلف که از جمله آن بتوان به بازدید مسئولان عالیرتبه نظامی سوریه از برنامه های آموزشی نیروی دریایی برای تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی که در منجیل صورت می گیرد بازدید به عمل آورند تا بتوانند نیازهای آموزشی خود را نیز برطرف کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: همچنین از دیگر مفاد این تفاهمنامه هماهنگی برای بازدید نیروهای مسلح سوریه از توانمندی نگهداری، تعمیر و بهینه سازی و نوسازی یگان های شناور ما می باشد تا آنها بتوانند در صورت نیاز از این توانمندی استفاده کنند که امیدواریم از طریق همین سلسله مراتب هر چه زودتر این موضوع جنبه اجرایی پیدا کند.

وی در بیان ارزیابی حضور ناوگروه دوازدهم نیروی دریایی ارتش در آبهای مدیترانه عنوان کرد: این سفر همانطور که گفتم دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشت و نهایتا منجر به امضای تفاهم نامه با کشور سوریه شد و علاوه بر اینکه توانستیم به اهداف داخلی خود برسیم به اهداف خارجی خود نیز دست یافتیم.

امیر سیاری با بیان اینکه این حرکت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانی موجب ناراحتی رژیم صهیونیستی شد عنوان کرد: ما هم از ناراحتی آنها خوشحال بودیم حتی کشورهای منطقه هم مانند سوریه که مخالف حضور بیگانگان و رژیم صهیونیستی در منطقه هستند خوشحالی زاید الوصفی داشتند و ما به آنها اعلام کردیم که رژیم صهیونیستی آنقدر ناراحت باشد تا از این ناراحتی بمیرد.

وی افزود: رژیم صیونیستی به کشور مصر و سوریه فشار آورد تا جلوی ورود ما را بگیرند ضمن اینکه در طول مسیر نیز بارها ناوگروه ما را تهدید کردند و گفتند این منطقه منطقه خطر است اما ما با رمز پیامبر اعظم این حرکت را آغاز کردیم که بحمدالله موفق هم بودیم و دشمن ما متوجه شد جایی در جهان و کشورهای منطقه ندارد و این بزرگترین شکست برای آنها بود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال تقویت توان دفاعی خود در منطقه هستیم، گفت: با توجه به اینکه کشورهای دیگر دائما ما را رصد می کردند که بدانند توانمندی های ما در زمینه های مختلف در چه حدی است نقش جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از منافع و مرزهای آبی خود به اثبات رساندیم.